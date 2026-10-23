Bebé con bigote se vuelve viral: ¿el video es real o fue creado con IA?

Un bebé con aparente bigote se volvió viral en redes sociales, pero existen dudas sobre la autenticidad del video. / RS

Un video de un recién nacido con supuesto bigote sorprendió a los usuarios de redes sociales; sin embargo, existen dudas sobre la autenticidad de las imágenes

Un video de un bebé que aparentemente tiene bigote se volvió viral en redes sociales y provocó sorpresa entre los usuarios. Las imágenes muestran a un recién nacido con vello oscuro sobre el labio superior, una característica que generó preguntas sobre su origen y autenticidad.

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Aunque algunos usuarios se preguntan si un bebé puede nacer con tanto vello facial, hasta el momento no existe una confirmación independiente de que el video corresponda a un caso real. La posibilidad de que las imágenes hayan sido creadas o modificadas con inteligencia artificial también mantiene abierta la duda.

El video del bebé con bigote generó preguntas sobre su origen y la posibilidad de que haya sido modificado con inteligencia artificial. / RS

¿Un bebé puede nacer con barba y bigote?

La presencia de vello en un recién nacido puede tener una explicación natural. Una de ellas es el lanugo, un tipo de vello fino y suave que se desarrolla durante la gestación y puede cubrir distintas partes del cuerpo del bebé.

Este vello suele desaparecer de manera natural antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida. Su presencia, sin embargo, no significa que un recién nacido tenga barba o bigote como los de una persona adulta.

Por ello, aunque el lanugo puede explicar que algunos bebés nazcan con vello corporal, no es posible asegurar que ese sea el caso del video viral únicamente a partir de las imágenes difundidas en internet.

También existen antecedentes de bebés que han llamado la atención por presentar abundante vello facial y corporal. Sin embargo, cada caso requiere una valoración médica para determinar las causas, por lo que no es adecuado atribuir una condición específica al recién nacido que aparece en el clip.

Las imágenes de un recién nacido con supuesto vello sorprendieron a los usuarios de internet. / RS

¿El video del bebé con bigote fue creado con inteligencia artificial?

La autenticidad del video es la principal incógnita que rodea a las imágenes. Hasta ahora, no se ha confirmado de manera independiente si el recién nacido existe tal como aparece en el material o si el contenido fue generado o alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

La circulación de videos hiperrealistas en redes sociales ha complicado la identificación de contenidos auténticos. Algunas herramientas de IA pueden generar rostros, movimientos y expresiones que parecen reales, lo que facilita que imágenes ficticias se compartan como si documentaran situaciones verdaderas.