¡Ni Chucky se salvó! Pareja roba al muñeco diabólico en plaza de Puebla | VIDEO

Cámaras de seguridad captaron a una pareja que presuntamente robó una figura de Chucky en una tienda de Puebla. / RS

Las cámaras de seguridad registraron cómo un hombre y una mujer presuntamente se llevaron una figura del muñeco diabólico de una tienda en Plaza Explanada

Una pareja fue captada por cámaras de seguridad cuando presuntamente robó una figura de Chucky, el famoso muñeco diabólico del cine de terror, en una tienda ubicada en Plaza Explanada, en Puebla. El video se difundió en redes sociales y llamó la atención por la manera en que ambos habrían aprovechado un descuido para llevarse el artículo sin pagar.

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¿Cómo fue el robo del muñeco de Chucky en Puebla?

Los hechos ocurrieron el jueves 22 de octubre de 2026, en un establecimiento del centro comercial Plaza Explanada, ubicado en la zona de Cholula, Puebla.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una mujer se acerca al sitio donde se encontraba exhibida la figura, la toma y se la entrega a su acompañante. Posteriormente, el hombre carga el muñeco y sale del negocio, mientras la mujer también se retira del lugar.

La grabación permitió observar los movimientos de ambos dentro de la tienda y el momento en que abandonan el establecimiento. El caso comenzó a circular en redes sociales como una denuncia pública.

El video del momento en que una pareja se lleva una figura de Chucky comenzó a circular en redes sociales. / RS

¿Qué se sabe de la pareja que presuntamente robó a Chucky?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si las personas involucradas fueron identificadas o detenidas, si el muñeco fue recuperado o si los responsables del establecimiento presentaron una denuncia formal ante las autoridades.

El video generó comentarios y reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron lo peculiar del objeto presuntamente robado.