VIDEO: Pitbull confiesa que Jennifer Lopez le “levantó el ánimo” con sensual baile en los AMA

Su revelación ocurrió durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2026 / Especial

El rapero recordó que los movimientos de JLo durante una interpretación de “On the Floor” no estaban contemplados en los ensayos

Una presentación de Jennifer Lopez y Pitbull volvió a dar de qué hablar, casi 15 años después de que ambos compartieran escenario en los American Music Awards (AMA) de 2011. Esta vez, el protagonista de la anécdota fue el rapero, quien reveló que un movimiento sensual de la cantante lo tomó completamente desprevenido.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la Semana de la Música Latina de Billboard 2026, celebrada en Miami, el intérprete recordó lo sucedido mientras cantaban “On the Floor”, uno de los éxitos más conocidos de JLo.

Jennifer Lopez y Pitbull compartieron escenario en los American Music Awards (AMA) de 2011 / Especial

De acuerdo con información retomada por TMZ, Pitbull reconoció que la cercanía física con la artista y sus movimientos de cadera le provocaron una reacción inesperada.

"Y cuando hizo ese movimiento me emocioné", dijo un tanto sonrojado.

El cantante explicó que aquel movimiento no formaba parte de lo que habían preparado previamente, por lo que la situación lo sorprendió en plena actuación.

El rapero reveló que un movimiento sensual de la cantante lo tomó completamente desprevenido / Especial

Así fue el sensual baile de Jennifer Lopez con Pitbull

La escena tuvo lugar durante la entrega de los AMA de 2011, cuando Jennifer Lopez y Pitbull interpretaron “On the Floor”. En uno de los momentos más comentados de la presentación, la cantante se acercó al rapero y realizó movimientos de baile sensuales junto a él.

La química sobre el escenario y la coreografía contribuyeron a que el espectáculo permaneciera en la memoria de sus seguidores.

Ahora, las declaraciones de Pitbull permitieron conocer un detalle de aquella actuación desde su propia perspectiva. El rapero recordó el episodio con humor durante el encuentro con Billboard, lo que volvió a despertar el interés por la presentación.

El cantante explicó que aquel movimiento sensual no formaba parte de lo que habían preparado / Especial

Jennifer Lopez y la atención sobre su figura

La anécdota también puso nuevamente en conversación la imagen pública de Jennifer Lopez, cuya figura ha sido objeto de comentarios mediáticos durante buena parte de su carrera.

En su documental de Netflix, Halftime, la cantante recordó que los comentarios sobre sus curvas y las burlas que recibió al inicio de su trayectoria llegaron a afectar su autoestima y a opacar, en ocasiones, su trabajo artístico.

“Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca fue algo de lo que me avergonzara. Pero era duro cuando piensas que la gente te ve como un chiste, como un remate para un chiste”, expresó al recordar aquella etapa.

A lo largo de los años, la intérprete también ha respondido a los rumores sobre su anatomía. Durante una participación en el segmento Carpool Karaoke, conducido por James Corden, negó que tuviera asegurados sus glúteos por una cantidad millonaria, una versión que ha circulado durante años.