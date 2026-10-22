Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizaron la comedia romántica Office Romance y ahora enfrentan nuevos rumores sobre su vida sentimental. / @jlo

Ambos fueron vistos juntos durante una fiesta en Los Ángeles, pero ninguno ha confirmado una relación

Jennifer Lopez y Brett Goldstein volvieron a despertar rumores de romance luego de ser vistos juntos en una fiesta en Los Ángeles, California. De acuerdo con un reporte del medio estadounidense Page Six, los protagonistas de la comedia romántica Office Romance estarían manteniendo una relación informal.

La especulación resurgió después de que ambos asistieran a un evento el pasado 16 de octubre. Según los reportes, llegaron y se retiraron en el mismo automóvil, aunque entraron al lugar por separado. Hasta el momento, ninguno ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental.

¿Jennifer Lopez y Brett Goldstein están saliendo?

La posibilidad de un romance entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein cobró fuerza después de que Page Six publicara información atribuida a una fuente cercana a los actores.

Según el informante, ambos estarían saliendo de manera casual y compartirían el gusto por acudir a fiestas y restaurantes. Sin embargo, esta versión no constituye una confirmación directa de los protagonistas.

La cercanía entre ambos ya había llamado la atención durante el rodaje y la promoción de Office Romance, película de Netflix en la que interpretan a personajes que se enamoran.

Goldstein, conocido por su papel de Roy Kent en la serie Ted Lasso, también participó en la escritura del guion de la comedia romántica junto con Joe Kelly.

La química entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein durante el rodaje de Office Romance alimentó las especulaciones sobre un posible romance. / @jlo

¿Qué dijeron Jennifer Lopez y Brett Goldstein sobre su supuesto romance?

En junio de 2026, durante una entrevista en el programa estadounidense Today, los actores fueron cuestionados directamente sobre la posibilidad de mantener una relación fuera de la pantalla.

Jennifer Lopez negó que estuvieran saliendo y comentó que suele ser relacionada sentimentalmente con las personas con las que trabaja. Goldstein respondió con humor que basta con estar cerca de la cantante para que surjan ese tipo de especulaciones.

Pese a aquellas declaraciones, su reciente aparición conjunta volvió a ponerlos en el centro de las conversaciones sobre su vida privada.

Jennifer Lopez llamó a Brett Goldstein su mejor compañero de beso

Otro episodio que alimentó las especulaciones ocurrió cuando Lopez habló sobre su experiencia al filmar escenas románticas con Goldstein durante una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

La cantante describió al actor como el mejor compañero de beso que había tenido en una película, un comentario que llamó la atención por la química que ambos mostraron en Office Romance.

Por ahora, los rumores sobre una posible relación continúan sin una confirmación pública de los artistas.