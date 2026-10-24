La Pensión Bienestar entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas adultas mayores que cumplen con los requisitos del programa. / IA

Las reglas de operación de la Pensión Bienestar establecen requisitos de residencia para recibir el apoyo económico. Conoce qué ocurre si vives en Estados Unidos o te mudas al extranjero

Las personas adultas mayores mexicanas que viven en Estados Unidos no pueden solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores si su domicilio actual se encuentra fuera de México. Las reglas de operación de 2026 establecen que uno de los requisitos para recibir este apoyo es residir en territorio nacional.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el programa está dirigido a personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, que tengan su domicilio actual en México. Por ello, tener la nacionalidad mexicana y cumplir con la edad requerida no es suficiente para acceder a este beneficio si se vive en el extranjero.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar en 2026?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales.

El apoyo económico se deposita mediante la tarjeta del Banco del Bienestar a las personas que forman parte del padrón y cumplen con los requisitos del programa.

Sin embargo, las reglas de operación establecen que el beneficio está destinado a personas adultas mayores que residen en México, por lo que quienes viven de manera permanente en Estados Unidos no pueden incorporarse al programa bajo las condiciones vigentes.

Las personas adultas mayores que viven en Estados Unidos deben conocer los requisitos de residencia para acceder al apoyo económico. / iStock

¿Qué pasa si un beneficiario se muda a Estados Unidos?

Las personas que ya reciben la Pensión Bienestar también deben tomar en cuenta las condiciones de residencia.

Las reglas de operación de 2026 contemplan la baja del padrón cuando la persona beneficiaria cambia su domicilio y establece su residencia en el extranjero. Esta disposición significa que mudarse a Estados Unidos y registrar allí la residencia puede ocasionar la pérdida del apoyo económico.

Por esta razón, el programa no garantiza la continuidad de los depósitos a quienes dejan de cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios y presentar la documentación correspondiente: Tener 65 años o más.

Ser mexicano por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Presentar acta de nacimiento.

Contar con una identificación oficial vigente.

Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Entregar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses o una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

Llenar el Formato Único de Bienestar. La documentación debe presentarse conforme a las indicaciones de la Secretaría de Bienestar durante el proceso de incorporación.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio por el que se deposita el apoyo económico a las personas beneficiarias./ RS

¿Dónde consultar las reglas oficiales de la Pensión Bienestar?

Para conocer las condiciones completas del programa, las personas interesadas pueden revisar las Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio fiscal 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El documento establece los criterios de elegibilidad, los requisitos de acceso, el monto del apoyo y las causas por las que una persona puede causar baja del padrón.

La consulta de las reglas oficiales permite verificar las condiciones vigentes antes de realizar un trámite o tomar decisiones relacionadas con la residencia y la recepción del apoyo económico.