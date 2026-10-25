a consejera presidenta del INE informó que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados./ INE

La consejera presidenta informó que presentará su salida este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos

Guadalupe Taddei Zavala anunció que renunciará a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes 26 de octubre de 2026, en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y contratos otorgados a empresas proveedoras del organismo. Sin embargo, el anuncio generó incertidumbre después de que el Instituto difundiera un comunicado con su decisión y posteriormente lo retirara de sus canales de publicación, sin ofrecer una explicación inmediata sobre lo ocurrido.

La información se dio a conocer este domingo 25 de octubre mediante el comunicado número 460 del INE, en el que Taddei explicó que tomó la decisión después de reflexionar sobre la situación que enfrenta el organismo electoral. En su mensaje, aseguró que:

“su decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”. Su salida fue anunciada para presentarse ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que la designó para el cargo en abril de 2023.

¿Por qué Guadalupe Taddei anunció su renuncia al INE?

La consejera presidenta reconoció que durante las últimas semanas circularon señalamientos relacionados con su gestión, aunque pidió que cualquier acusación sea investigada mediante los procedimientos correspondientes.

“no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”, sostuvo. También expresó: “Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”.

El anuncio ocurre después de varias semanas de señalamientos sobre la relación de Taddei y algunos integrantes de su familia con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han conseguido contratos para suministrar materiales electorales al INE. Entre las empresas mencionadas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México. Las acusaciones han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en los procesos de contratación del organismo.

La controversia también alcanzó decisiones administrativas tomadas durante su gestión, como la designación de Jesús Octavio García como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, debido a sus presuntos vínculos con proveedores del Instituto. A estos cuestionamientos se sumó una investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos. Hasta el momento, los señalamientos no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad contra la consejera presidenta.

Guadalupe Taddei enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos con proveedores del Instituto./ INE

¿Qué pasará con el INE tras el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei?

La decisión llamó la atención porque apenas el sábado 24 de octubre, durante una reunión con otras consejerías electorales, Taddei habría asegurado que no contemplaba abandonar el cargo. Un día después apareció el comunicado en el que anunciaba su salida anticipada, aunque su posterior retiro abrió nuevas dudas sobre lo que ocurrirá este lunes. La funcionaria asumió la presidencia del INE en abril de 2023, para un periodo de nueve años que originalmente concluiría en 2032.

En su mensaje, Taddei también hizo referencia a sus años de trayectoria y aseguró que su salida no debe detener las investigaciones relacionadas con el Instituto.

“Lo hago con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de mi vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales. La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, expresó.

Por ahora, la dimisión está anunciada para este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, aunque el retiro del comunicado mantiene abierta la duda sobre su formalización.