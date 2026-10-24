¿Guadalupe Taddei dejará la presidencia del INE? Esto se sabe sobre su posible salida

La consejera presidenta enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y una investigación de oficio de la ASF

La continuidad de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó bajo los reflectores después de que diferentes versiones periodísticas apuntaran hacia un posible relevo en la presidencia del organismo. La especulación ocurre en medio de una controversia por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y señalamientos relacionados con empresas proveedoras, asuntos que ya provocaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y exigencias de representantes partidistas para que la consejera presidenta se separe temporalmente del cargo.

Sin embargo, hay una precisión fundamental: hasta este sábado 24 de octubre de 2026 no existe una renuncia oficial de Guadalupe Taddei ni un anuncio formal del INE que confirme su salida. Por el contrario, la propia presidenta ha rechazado públicamente abandonar sus responsabilidades y este mismo sábado la Presidencia del Instituto informó que colaborará con la investigación de la ASF y continuará cumpliendo con su mandato constitucional.

La continuidad de Guadalupe Taddei al frente del INE quedó bajo los reflectores / Especial

¿Por qué Guadalupe Taddei podría dejar la presidencia del INE?

La posibilidad comenzó a tomar fuerza luego de que representantes del PRI y Somos pidieran que Taddei se separe del cargo mientras se investigan señalamientos sobre las contrataciones realizadas por el organismo electoral y posibles conflictos de interés con proveedores.

Durante la sesión del Consejo General del pasado 22 de octubre, el representante de Somos solicitó expresamente que la consejera presidenta se aparte temporalmente mientras avanzan las investigaciones.

“El Partido Somos solicita que se realicen las investigaciones correspondientes y que la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala temporalmente se separe de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”.

La Consejera enfrenta presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés / Especial

La petición fue presentada bajo el argumento de que la gravedad de las acusaciones requiere transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, otros integrantes y representantes partidistas señalaron que los señalamientos deben procesarse mediante los mecanismos institucionales y respetando la presunción de inocencia.

ASF abre investigación de oficio sobre contrataciones del INE

La controversia aumentó el 23 de octubre, cuando la Auditoría Superior de la Federación informó que abrió una investigación de oficio alrededor de posibles anomalías relacionadas con el uso de recursos públicos en el INE.

De acuerdo con la información disponible, la ASF revisará indicios sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La revisión contempla al Instituto, Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los procedimientos investigados.

Hasta este sábado 24 de octubre de 2026 no existe una renuncia oficial de Guadalupe Taddei / Especial

Taddei asegura que no existe conflicto de interés

Guadalupe Taddei ha rechazado los señalamientos y sostiene que la Presidencia del INE no participa directamente en los procesos técnicos de adjudicación de contratos, debido a que estos corresponden a áreas especializadas, comités y órganos administrativos.

En una entrevista difundida por el propio Instituto, la consejera presidenta aseguró:

“No hay ningún conflicto de intereses; hay que esperar los resultados de las auditorías y de los mecanismos institucionales de revisión”.

Además, informó que ella misma solicitó la intervención de la ASF para revisar los procesos correspondientes y manifestó disposición para proporcionar toda la documentación que sea requerida. La postura de Taddei ha sido que las posibles responsabilidades deben surgir de investigaciones formales y no de versiones o acusaciones difundidas públicamente.

INE anuncia micrositio para transparentar contratos

Como respuesta a la creciente discusión pública, el INE anunció la creación de un micrositio denominado “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, mediante el cual cualquier persona podrá consultar información relacionada con contrataciones, proveedores, montos, procedimientos y documentación sobre el ejercicio de los recursos públicos.

Al presentar la plataforma, Taddei sostuvo: “Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”.

El organismo también señaló que los antecedentes relacionados con los señalamientos fueron remitidos al Órgano Interno de Control, instancia encargada de investigar y determinar si existieron omisiones o irregularidades administrativas.

¿Guadalupe Taddei ya presentó su renuncia?

No. Hasta este 24 de octubre no existe una renuncia confirmada de Guadalupe Taddei.

En realidad, dos narrativas se desarrollan simultáneamente. Por un lado, versiones periodísticas basadas en fuentes legislativas aseguran que coordinadores parlamentarios comenzaron conversaciones informales para preparar eventualmente una convocatoria con la cual se elegiría a una nueva persona para presidir el INE durante la segunda mitad de noviembre.

Según esos reportes, algunos legisladores considerarían que la salida de Taddei podría ocurrir en las próximas semanas y analizan un proceso acelerado para encontrar un relevo externo al actual Consejo General. Sin embargo, esas conversaciones no equivalen a una convocatoria formal ni prueban que la consejera presidenta haya decidido renunciar.

Por otro lado, las comunicaciones oficiales del INE difundidas este sábado presentan a Guadalupe Taddei ejerciendo plenamente la presidencia y comprometiéndose a colaborar con la ASF, sin anunciar intención alguna de dejar el puesto.

Consejero del INE reconoce que el organismo enfrenta un momento delicado

La discusión también llegó al interior del Consejo General. El consejero Arturo Castillo consideró necesario que Taddei explique con claridad los cuestionamientos alrededor de los contratos, debido a que la percepción pública puede afectar la credibilidad de la autoridad electoral justo cuando se encuentra en marcha el proceso electoral 2026-2027.

Castillo reconoció que existe una “apariencia de conflicto de intereses o una apariencia de corrupción no probada” que debe aclararse y señaló que una eventual renuncia o licencia sería una decisión personal y política que corresponde valorar a la propia consejera presidenta.

El consejero también aclaró que las contrataciones son procesadas por un comité especializado en el cual Taddei no participa directamente, salvo que una investigación demostrara que tuvo conocimiento previo o intervención en alguna irregularidad.

¿Qué pasó con la Secretaría Ejecutiva del INE?

La crisis administrativa actual ocurre semanas después de otro cambio importante dentro de la estructura del organismo. El 9 de septiembre de 2026, Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable como secretaria ejecutiva del INE, argumentando motivos personales, familiares y de salud.

Posteriormente, Taddei designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Esta salida, sin embargo, no estuvo relacionada oficialmente con la actual investigación de contratos y ocurrió más de un mes antes de que la controversia escalara públicamente.

Cronología de la crisis alrededor de Guadalupe Taddei

Abril de 2023: Guadalupe Taddei asume la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

9 de septiembre de 2026: Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos personales, familiares y de salud. Su salida no corresponde a una renuncia de una consejera electoral ni implica la salida de Taddei.

20 y 21 de octubre: crecen los cuestionamientos públicos sobre proveedores y contrataciones del organismo. El INE responde anunciando una plataforma para facilitar la consulta de contratos, montos, proveedores y documentación.

22 de octubre: representantes de Somos y del PRI exigen explicaciones y plantean que Taddei se separe temporalmente mientras se desarrollan las investigaciones. Ella rechaza abandonar sus responsabilidades.

23 de octubre: la ASF anuncia una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones y otros señalamientos relacionados con el uso de recursos públicos.

24 de octubre: la Presidencia del INE informa que respalda la fiscalización de la ASF, que colaborará con la investigación y que pondrá a disposición la documentación correspondiente. No anuncia una renuncia.

¿Qué pasaría si Guadalupe Taddei abandona el INE?

En caso de que la presidenta presentara finalmente una renuncia o dejara vacante el cargo, tendría que activarse el procedimiento institucional correspondiente para determinar quién ocuparía la presidencia del organismo.