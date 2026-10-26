El presidente brasileño consiguió una victoria inesperada tras remontar la ventaja de su rival en la primera vuelta. Flávio Bolsonaro anunció que buscará la anulación de las elecciones

Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil y ha conquistado un cuarto mandato no consecutivo, luego de imponerse al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. El mandatario obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% de su adversario, de acuerdo con los resultados oficiales.

Lula logra una remontada histórica

La victoria del mandatario saliente representa un resultado sorpresivo en la etapa democrática reciente de Brasil, pues logró revertir la desventaja que enfrentó en la primera ronda electoral. El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había conseguido el 47.03% de los sufragios, mientras que el actual presidente obtuvo el 45.16%, una diferencia que cambió en el balotaje.

Flávio Bolsonaro cuestionó los resultados electorales y anunció que buscará impugnarlos / @lulacariocarj

Con el conteo concluido, Lula sumó 64 millones 256 mil 232 votos, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL) alcanzó 59 millones 826 mil 41 sufragios. La diferencia superó los 4.4 millones de votos y convirtió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el primer presidente brasileño elegido cuatro veces para ocupar el cargo.

Una campaña marcada por la polarización política, los programas sociales, la economía, la seguridad pública. En esta ocasión, da Silva asentó sus bases en la continuidad de las políticas sociales y ambientales, mientras que Bolsonaro defendió a la derecha brasileña y al movimiento de su padre, el expresidente, Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro busca anular las elecciones

Tras conocerse el resultado, Flávio Bolsonaro declaró que no reconocería la victoria de Lula y anunció que recurriría a su equipo jurídico para solicitar la anulación de los comicios. El senador cuestionó la decisión de ampliar el horario de votación, medida que atribuyó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin.

Brasil vivió una segunda vuelta marcada por la polarización política y una ajustada diferencia de votos / @lulacariocarj

La controversia se basa en la extensión del horario electoral, que fue autorizada ante problemas relacionados con el transporte de votantes. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Brasil, la solicitud para ampliar el horario también había sido respaldada por ambas candidaturas, incluida la campaña de Flávio Bolsonaro. Hasta el momento, el anuncio de impugnación no modifica el resultado oficial que dio la victoria a Lula.