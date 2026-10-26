Reportan el fallecimiento de El Komanche en una residencia de Monterrey / @elkomanche

En las últimas horas ha circulado la noticia sobre el creador de contenido, luego del hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Nuevo León; autoridades investigan el caso

La información difundida la noche del 25 de octubre de 2026 señala que el hombre localizado en Monterrey podría ser el streamer Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como El Komanche. Sin embargo, los primeros reportes señalan que su identidad aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Los primeros reportes de medios locales determinan que el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. La víctima sería un hombre de entre 30 y 35 años, cuya identidad permanece pendiente de confirmación oficial.

Autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Nuevo León / @elkomanche

La situación llamó la atención de los vecinos, quienes habrían observado que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior. Ante la sospecha de que pudiera haber ocurrido un robo, los propietarios acudieron a revisar la vivienda y encontraron al hombre sin signos vitales.

¿De qué murió el Komanche?

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al domicilio y la zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes. Los primeros informes señalaron que no se apreciaban huellas visibles de violencia, aunque este dato no permite establecer por sí solo qué ocurrió ni determinar la causa de la muerte

El último mensaje de El Komanche generó reacciones entre sus seguidores / @elkomanche

¿Cuál fue el último mensaje del Komanche?

En medio de la incertidumbre, una publicación atribuida a la cuenta de El Komanche en la red social X volvió a llamar la atención de sus seguidores. El mensaje, difundido el 19 de octubre, decía: “Los días simplemente no mejoran”, una frase que comenzó a circular nuevamente tras conocerse los reportes sobre el caso.