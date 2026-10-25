La actriz alcanzó popularidad internacional gracias a su participación en Rebelde, estrenada en 2011

Lua Blanco, actriz que interpretó a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, murió a los 39 años por complicaciones derivadas de un cáncer de intestino, enfermedad que le fue diagnosticada pocos meses antes de su fallecimiento. La cantante perdió la vida el domingo 18 de octubre de 2026, en Río de Janeiro, Brasil, donde recibía atención médica. Aunque su familia había confirmado que enfrentaba un cáncer, fue después de su muerte cuando se conocieron más detalles sobre el padecimiento que afectó su salud.

La noticia fue compartida por su hermano Daniel Blanco, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de la artista y agradecer las muestras de cariño. La familia había decidido mantener en privado los problemas de salud de Lua, por lo que muchos de sus seguidores desconocían que estaba recibiendo tratamiento. Su fallecimiento provocó reacciones entre compañeros de profesión y fanáticos que la recordaban por su participación en la popular telenovela juvenil.

¿Qué tipo de cáncer tenía Lua Blanco y cuándo se lo detectaron?

La actriz padecía cáncer de intestino, también conocido como cáncer colorrectal, según confirmó su tía, María Cândida Ribeiro, a CNN Brasil. De acuerdo con los testimonios familiares, el diagnóstico llegó pocos meses antes de su muerte y el tratamiento comenzó aproximadamente dos meses atrás. Durante ese tiempo, Lua enfrentó distintas complicaciones que requirieron atención especializada en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), en Río de Janeiro, donde permaneció hospitalizada.

Los reportes difundidos en Brasil señalaron que la enfermedad fue detectada en una etapa avanzada, por lo que la artista tuvo que someterse a diversos procedimientos médicos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, su estado se deterioró durante los últimos días. Al recordar cómo afrontó esta etapa, su tía María Cândida destacó la importancia que tenía la fe en su vida y expresó: "Lua era una mujer muy espiritual".

Por su parte, Daniel Blanco compartió un mensaje en el que habló sobre el acompañamiento que recibió su hermana durante el tratamiento: "Había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna". La despedida generó numerosas muestras de solidaridad hacia la familia de la intérprete.

La cantante brasileña también integró el grupo musical Rebeldes, surgido de la exitosa telenovela juvenil./ RS

¿Quién era Lua Blanco, la actriz que interpretó a Roberta en Rebelde?

Lua María Blanco nació el 5 de marzo de 1987 en São Paulo, Brasil, y desde temprana edad mostró interés por la música y la actuación. Su carrera comenzó con presentaciones musicales y posteriormente dio el salto a la televisión, donde participó en producciones como Três Irmãs y Malhação. Sin embargo, el proyecto que la llevó a ganar reconocimiento entre el público latinoamericano llegó en 2011, cuando fue elegida para interpretar a Roberta Messi en la adaptación brasileña de Rebelde.

En aquella producción compartió créditos con Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Micael Borges, Melanie Fronckowiak y Chay Suede, con quienes también integró la agrupación musical Rebeldes. La telenovela se transmitió entre 2011 y 2012 y permitió que Lua desarrollara su faceta como cantante frente a un público más amplio. Después continuó trabajando en televisión, teatro y música, además de participar en proyectos como A Força do Querer, de TV Globo.