Un documento difundido en redes sociales señala un posible caso de crueldad animal contra Tlacoyo. La producción del reality negó que el perro haya sido agredido

Mario “Mono” Osuna, exfutbolista del América y actual participante de La Granja VIP, volvió a generar controversia luego de que este domingo 25 de octubre de 2026 se difundiera en redes sociales un documento relacionado con una presunta denuncia por maltrato animal contra Tlacoyo, el perro rescatado que forma parte del reality de TV Azteca. La imagen muestra un escrito dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que se haya iniciado una investigación contra el exjugador.

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El documento presenta un sello de recibido con fecha del 20 de octubre de 2026 y señala posibles conductas de maltrato o crueldad animal. En la fotografía aparecen cubiertos algunos datos personales, incluido el nombre de la persona denunciada, pero usuarios de redes sociales relacionaron el escrito con Osuna. La denuncia también contempla a quienes pudieran resultar responsables de la producción, vigilancia y cuidado de los animales dentro del programa, por lo que los señalamientos no estarían limitados a un solo participante.

¿Qué pasó entre Mono Osuna y Tlacoyo en La Granja VIP?

Las críticas comenzaron después de que circulara un video grabado dentro de una habitación del reality, donde Tlacoyo aparece cerca de Mario Osuna y posteriormente se escucha un sonido agudo. Algunos espectadores aseguraron que se trataba de un quejido del perro y cuestionaron la actitud del exfutbolista. Sin embargo, los conductores Adal Ramones y Kristal Silva rechazaron que hubiera ocurrido una agresión y explicaron que el ruido correspondía a un silbido realizado por el participante.

La controversia aumentó con otras grabaciones en las que Osuna y Azalia Ojeda aparecen sujetando a Tlacoyo, mientras el animal intenta desplazarse por las instalaciones. Las imágenes provocaron nuevas críticas sobre el trato que recibe el perro dentro del programa, especialmente porque su participación busca promover la adopción responsable. Ante los señalamientos, usuarios solicitaron que se revisaran las grabaciones completas y que la producción aclarara si el animal había recibido atención veterinaria.

Usuarios de redes sociales exigieron a la producción de La Granja VIP garantizar el bienestar de Tlacoyo./ Captura de pantalla

El caso también provocó la reacción de Leticia Varela Martínez, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien cuestionó públicamente la situación y pidió garantizar la seguridad del perro. A través de sus redes sociales compartió uno de los videos y expresó: “Es increíble que permitan que, por rating o espectáculo, se trate de esta manera al perrito Tlacoyo”. Su pronunciamiento se sumó a las peticiones de espectadores que exigen mayor supervisión sobre la convivencia de los participantes con los animales.

En redes sociales circula una presunta denuncia por maltrato animal relacionada con Mono Osuna y Tlacoyo./ RS

Presunta denuncia por Tlacoyo también señala a responsables del reality

El escrito difundido está dirigido a la Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal, adscrita a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la FGJCDMX. Entre sus fundamentos legales menciona los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, relacionado con el delito de maltrato o crueldad animal.

En la parte visible del documento se identifica a Tlacoyo como el animal presuntamente afectado, aunque no se alcanza a leer la descripción completa de los hechos denunciados. Tampoco se conoce públicamente la identidad de quien presentó el escrito ni se ha informado si la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación. Por ello, la difusión de la fotografía no significa que se haya acreditado una agresión o determinado alguna responsabilidad penal contra Mario Osuna o integrantes de la producción.

Mientras continúan los cuestionamientos, La Granja VIP ha sostenido que no ocurrió una agresión en el primer video que generó la polémica.