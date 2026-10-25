Miriam Cruz y su nieta Ariana Scarlett desaparecieron cuando salieron a realizar labores en el campo, en Ostuacán. Tras el hallazgo de ambas sin vida, autoridades detuvieron a dos sospechosos, pero uno murió luego de ser agredido por pobladores

La muerte de Miriam Cruz Alpuche y su nieta Ariana Scarlett Velázquez, de 12 años, provocó indignación en Ostuacán, Chiapas, luego de que ambas fueran encontradas sin vida tras varios días de búsqueda. El caso también generó tensión en el municipio, donde habitantes exigieron justicia por el crimen.

Las dos salieron de su domicilio el 19 de octubre para dirigirse a un predio familiar y atender al ganado, pero ya no regresaron. Sus familiares, vecinos y autoridades comenzaron las labores de búsqueda, hasta que localizaron primero a la mujer y posteriormente a la menor.

La abuela y la menor desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron a realizar labores del campo./@pixabay

Abuela y nieta desaparecieron cuando fueron a cuidar ganado

De acuerdo con los reportes, la desaparición de Miriam y Ariana fue denunciada el 20 de octubre. El cuerpo de la abuela fue localizado el día 21 en una parcela de su propiedad, mientras que el de su nieta fue encontrado el 23 de octubre, después de varios días de rastreo en la zona.

En las labores participaron familiares, habitantes de la comunidad, autoridades y equipos de búsqueda. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió investigaciones por ambos casos bajo el protocolo de feminicidio.

Los resultados de las necropsias revelaron que Miriam murió por lesiones provocadas con un objeto punzocortante en el cuello, mientras que Ariana falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento. Las autoridades también reportaron que la menor presentaba lesiones y que habría sufrido una agresión sexual.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados después de varios días de búsqueda./@pixabay

Detienen a sospechosos, pero habitantes agreden a uno de ellos

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó el sábado 24 de octubre que las autoridades habían detenido a personas presuntamente relacionadas con el doble feminicidio. Posteriormente, se reportó que eran dos hombres.

Sin embargo, cuando agentes intentaban trasladarlos, un grupo de pobladores interceptó a los policías y retuvo a los sospechosos. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y reportes de N+, uno de los detenidos fue golpeado hasta perder la vida, mientras que el segundo fue rescatado por las autoridades y quedó bajo custodia.

El caso provocó momentos de tensión en el municipio, con habitantes congregados frente a la presidencia municipal. También se reportaron daños en la parte trasera del inmueble durante los disturbios.

Gobernador pide frenar la violencia

Ante los hechos, Eduardo Ramírez pidió a los habitantes no tomar justicia por propia mano y permitir que las investigaciones continúen. El mandatario advirtió que las agresiones pueden generar más violencia y afectar incluso a personas inocentes.

El gobernador sostuvo que las autoridades actuarían contra los responsables del doble feminicidio, mientras que las investigaciones también deberán esclarecer las circunstancias de la muerte del detenido y las agresiones contra el segundo sospechoso.