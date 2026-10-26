Eric Bauza, reconocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas, murió a los 46 años / Ig @bauzilla

En una noticia confirmada por sus familiares, el actor de doblaje canadiense falleció a los 46 años. Su trabajo dio vida a algunos de los personajes más reconocidos de Looney Tunes y dejó una amplia trayectoria en cine y televisión

Conocido por interpretar las voces modernas Bugs Bunny y el Pato Lucas, Eric Bauza murió el domingo 25 de octubre de 2026 en su residencia del condado de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde informaron que su fallecimiento ocurrió de manera repentina.

¿Qué detonó la muerte de Eric Bauza?

De acuerdo con los primeros reportes, la causa de muerte reportada por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva, un padecimiento relacionado con la presión arterial alta que afecta al corazón y los vasos sanguíneos. Las autoridades clasificaron el fallecimiento como natural.

El actor canadiense destacó por su trabajo en Looney Tunes y otras producciones animadas / Ig @bauzilla

La voz detrás de los personajes famosos

A lo largo de su carrera, Bauza se convirtió en una de las voces más reconocidas de la animación contemporánea. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, interpretó a personajes como Porky, Piolín, el Correcaminos, Elmer Gruñón y Marvin el Marciano, figuras que han acompañado a varias generaciones de espectadores.

Su trayectoria también incluyó participaciones en películas como Space Jam: Nuevas leyendas y Super Mario Bros.: La película, además de series como Rick y Morty, Teen Titans Go! y Avatar: La leyenda de Aang. En total, acumuló más de 400 créditos en producciones de cine, televisión y videojuegos

Eric Bauza dio voz a Bugs Bunny, uno de los personajes más emblemáticos de la animación mundial / Ig @bauzilla

Una carrera reconocida en la animación

El trabajo de Bauza fue reconocido con tres premios Emmy infantiles y familiares por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go!. Durante más de dos décadas, se consolidó como una figura importante del doblaje y contribuyó a mantener vigentes a personajes clásicos de la animación.