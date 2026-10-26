¿El Komanche presentía su muerte? El mensaje que publicó días antes de ser hallado sin vida

El Komanche publicó un mensaje que se viralizó tras reportarse su muerte / qelkomanche

Una publicación del streamer salvadoreño en redes sociales volvió a llamar la atención de sus seguidores tras difundirse la noticia de su fallecimiento en Monterrey

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, se convirtió en tendencia luego de que medios de comunicación reportaran que fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León. El creador de contenido tenía 30 años y era reconocido por sus transmisiones de videojuegos y su participación en eventos digitales con otros streamers.

La publicación que sorprendió a sus seguidores

El 19 de octubre, El Komanche escribió en su cuenta de X una frase que cobró relevancia después de difundirse la noticia: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación comenzó a circular nuevamente y acumuló millones de visualizaciones, mientras usuarios compartían mensajes de sorpresa y despedida.

Días antes, el 16 de octubre, el streamer centroamericano había publicado mensajes relacionados con sus transmisiones y compartido un enlace para invitar a sus seguidores a verlo jugar. Su última emisión registrada en Kick estuvo dedicada al videojuego Elden Ring y llevaba por título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”.

Aunque algunos usuarios detallaron que la frase encaminaba a que atrabesaba un momento complicado, no existe información que víncule el significado real y sobre todo, se relacione con su fallecimiento. Tampoco se ha confirmado que el mensaje tuviera un sentido de despedida, por lo que las interpretaciones difundidas en redes deben tratarse con cautela.

Reportan el fallecimiento de El Komanche en una residencia de Monterrey / @elkomanche

¿Qué se sabe del caso de El Komanche?

Los reportes señalan que un hombre fue localizado sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. La noticia fue difundida por medios locales y posteriormente retomada por publicaciones internacionales; sin embargo, al momento de los primeros reportes, la Fiscalía de Nuevo León no había confirmado oficialmente la identidad de la víctima ni la causa de muerte.

Byron Reyes, representante y amigo del streamer, publicó mensajes en redes sociales en los que expresó su preocupación y posteriormente compartió una despedida.

El último mensaje de El Komanche generó reacciones entre sus seguidores / @elkomanche

Cabe mencionar que El Komanche ganó popularidad por sus transmisiones de videojuegos y su participación en los Squid Craft Games, competencia de Minecraft que reunió a creadores de contenido de habla hispana.