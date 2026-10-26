El cantante jalisciense cuenta con más de 16 años de carrera dedicados al mariachi y la música tradicional mexicana./ Georgina Sánchez

El cantante jalisciense, con 16 años de trayectoria en la música tradicional mexicana, prepara la develación de su vestuario en un espacio que también reúne prendas de grandes figuras de la música

Adrián Bedolla, mejor conocido como “El Jilguero”, sumará un nuevo reconocimiento a su carrera artística con la develación de uno de sus vestuarios para formar parte de Orgullo Chintololo, un espacio donde también destacan prendas relacionadas con reconocidos exponentes de la música mexicana, entre ellos José José, el “Príncipe de la Canción”.

Originario de Jalisco, el intérprete ha dedicado 16 años de trayectoria artística a promover las canciones tradicionales de México, principalmente a través del mariachi, la música ranchera y los boleros. Su incorporación a este espacio representa un momento especial para el cantante, quien ha convertido el traje de charro en uno de los elementos más representativos de su identidad sobre los escenarios.

La próxima develación permitirá que una de las prendas utilizadas por “El Jilguero” se integre a una selección de vestuarios vinculados con personalidades del espectáculo. La iniciativa busca reconocer la trayectoria de artistas y mantener presente parte de la historia musical a través de las prendas que han acompañado sus presentaciones.

¿Quién es Adrián Bedolla “El Jilguero” y cómo comenzó su carrera?

El cantante jalisciense inició su camino profesional desde muy joven, impulsado por su interés en la música regional mexicana. Uno de los escenarios que marcaron sus primeros años fue la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México, donde encontró oportunidades para desarrollar su talento y fortalecer su experiencia frente al público, interpretando canciones de figuras que han dejado huella en el género.

“El Jilguero” compartirá espacio con vestuarios de reconocidas figuras de la música, entre ellas José José./ Georgina Sánchez

Con el paso de los años, Adrián Bedolla ha construido una carrera enfocada en preservar el mariachi y las canciones tradicionales, llevando su repertorio a distintos escenarios y acercando este género a nuevas generaciones. Su propuesta musical también ha estado marcada por la influencia de intérpretes como Pedro Infante y José Alfredo Jiménez, referentes de la música mexicana.

Un reconocimiento que une la música y la tradición mexicana

La incorporación del vestuario de “El Jilguero” a Orgullo Chintololo permitirá que su nombre comparta espacio con piezas relacionadas con otras figuras del entretenimiento, entre ellas José José. El acontecimiento también destaca la importancia del vestuario dentro de la música popular, especialmente en el mariachi, donde el traje de charro forma parte de una tradición cultural que identifica a México.