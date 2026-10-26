La Cámara de Diputados será la encargada de elegir a quien sustituirá a Guadalupe Taddei al frente del INE./ INE

Diputados preparan el proceso para nombrar a la nueva presidencia del INE, mientras Ricardo Monreal prevé que la elección se resuelva en un plazo de cuatro a cinco semanas

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un proceso de selección en la Cámara de Diputados, donde se definirá quién asumirá la dirección del organismo. La funcionaria informó el domingo 25 de octubre de 2026 que presentará oficialmente su salida este lunes 26 de octubre, después de permanecer en el cargo desde abril de 2023.

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El anuncio llega en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del INE y posibles conflictos de interés con proveedores, situación que llevó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar una investigación de oficio. Aunque estos hechos han generado cuestionamientos, hasta ahora no se han acreditado responsabilidades contra Taddei, quien manifestó que su decisión busca preservar la estabilidad, credibilidad e independencia de la institución.

La salida de la consejera presidenta también ocurre mientras el organismo desarrolla actividades relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Por ello, las autoridades deberán garantizar que el cambio de dirigencia no afecte los trabajos de preparación de las próximas elecciones, mientras se determina quién ocupará el puesto de manera definitiva.

¿Quién elegirá a la nueva presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

El Consejo General del INE deberá nombrar una presidencia provisional entre las consejerías que actualmente integran el organismo. Posteriormente, corresponderá a la Cámara de Diputados realizar el procedimiento para cubrir la vacante, conforme al artículo 41 de la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Para concretar el relevo, los legisladores tendrán que aprobar las bases de selección, publicar una convocatoria y conformar un Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los requisitos y evaluar a los aspirantes. Una vez definidos los perfiles, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) buscará los acuerdos necesarios para llevar el nombramiento al Pleno, donde se requerirá el respaldo de dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se consigue esa mayoría, se recurrirá al procedimiento de insaculación previsto en la Constitución.

El Consejo General del INE deberá designar una presidencia provisional mientras se desarrolla el proceso de selección./ INE

¿Cuánto tiempo tardará el nombramiento del sustituto de Guadalupe Taddei?

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, adelantó que convocará a los integrantes de este órgano legislativo para comenzar los trabajos una vez que se formalice la renuncia. De acuerdo con sus estimaciones, el procedimiento podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, por lo que la nueva presidencia podría quedar definida entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2026.

La persona que resulte designada permanecerá al frente del INE hasta abril de 2032, fecha en la que concluiría el periodo originalmente asignado a Guadalupe Taddei.