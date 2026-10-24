Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: ¿cuándo se podrá ver gratis la Catrina gigante?

El Zócalo se llenará de arte y tradición mexicana. / iStock

La instalación de Día de Muertos tendrá una Catrina de 32 metros de altura que buscará romper un récord Guinness. Conoce a partir de qué fecha podrás visitarla en el Centro Histórico de la CDMX

La Ofrenda Monumental del Zócalo de la Ciudad de México se podrá visitar gratis del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Este año, el montaje tendrá como uno de sus principales atractivos una Catrina de 32 metros de altura que buscará obtener un récord Guinness.

La instalación estará en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, donde habitantes y turistas podrán acercarse para admirar los elementos decorativos inspirados en una de las tradiciones más representativas de México.

La propuesta rendirá homenaje al grabador e ilustrador José Guadalupe Posada, reconocido por crear la Calavera Garbancera, figura que posteriormente se convirtió en la popular Catrina.

El Zócalo tendrá una Catrina gigante por Día de Muertos. / iStock

¿Desde cuándo se podrá visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo?

La Ofrenda Monumental estará disponible para el público del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre. El acceso será gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos para recorrer la instalación. Estos son los datos principales para planear tu visita: Fecha: del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.

Costo: entrada gratuita.

Ubicación: Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Al tratarse de una instalación al aire libre, quienes deseen acudir podrán organizar su recorrido por el Centro Histórico y aprovechar otras actividades culturales de la temporada. Se recomienda consultar los avisos oficiales para confirmar los horarios de acceso.

¿Cómo será la Catrina gigante que buscará romper un récord Guinness?

El montaje tendrá como protagonista una Catrina monumental de 32 metros de altura, elaborada con técnicas de cartonería y una estructura de soporte.

La figura buscará superar la marca atribuida a una Catrina de 28 metros instalada en Puerto Vallarta, Jalisco. Para que el nuevo montaje obtenga el reconocimiento, deberá cumplir con los criterios de validación de Guinness World Records.

La ofrenda también contará con flores de cempasúchil, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas e iluminación temática que acompañará la decoración del Zócalo.

La ofrenda podrá visitarse gratis en el Centro Histórico. / iStock

¿Qué otras actividades habrá por Día de Muertos en CDMX?

La instalación formará parte de las celebraciones de Día de Muertos que se llevarán a cabo en distintos puntos de la capital. Entre las actividades programadas se encuentran desfiles, festivales y propuestas culturales gratuitas.