La Ofrenda Monumental del Zócalo de la Ciudad de México se podrá visitar gratis del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Este año, el montaje tendrá como uno de sus principales atractivos una Catrina de 32 metros de altura que buscará obtener un récord Guinness.
Día de Muertos 2026 en CDMX: habrá una Catrina de 32 metros, desfile y recorrido de luces
La instalación estará en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, donde habitantes y turistas podrán acercarse para admirar los elementos decorativos inspirados en una de las tradiciones más representativas de México.
La propuesta rendirá homenaje al grabador e ilustrador José Guadalupe Posada, reconocido por crear la Calavera Garbancera, figura que posteriormente se convirtió en la popular Catrina.
¿Desde cuándo se podrá visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo?
La Ofrenda Monumental estará disponible para el público del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre. El acceso será gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos para recorrer la instalación.
Estos son los datos principales para planear tu visita:
Fecha: del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.
Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.
Costo: entrada gratuita.
Ubicación: Plaza de la Constitución, Centro Histórico.
Al tratarse de una instalación al aire libre, quienes deseen acudir podrán organizar su recorrido por el Centro Histórico y aprovechar otras actividades culturales de la temporada. Se recomienda consultar los avisos oficiales para confirmar los horarios de acceso.
¿Cómo será la Catrina gigante que buscará romper un récord Guinness?
El montaje tendrá como protagonista una Catrina monumental de 32 metros de altura, elaborada con técnicas de cartonería y una estructura de soporte.
La figura buscará superar la marca atribuida a una Catrina de 28 metros instalada en Puerto Vallarta, Jalisco. Para que el nuevo montaje obtenga el reconocimiento, deberá cumplir con los criterios de validación de Guinness World Records.
La ofrenda también contará con flores de cempasúchil, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas e iluminación temática que acompañará la decoración del Zócalo.
¿Qué otras actividades habrá por Día de Muertos en CDMX?
La instalación formará parte de las celebraciones de Día de Muertos que se llevarán a cabo en distintos puntos de la capital. Entre las actividades programadas se encuentran desfiles, festivales y propuestas culturales gratuitas.
Algunas opciones para complementar la visita son:
Mega Procesión de las Catrinas: domingo 25 de octubre, por Paseo de la Reforma.
Gran Desfile de Día de Muertos: sábado 31 de octubre, con recorrido hacia el Zócalo.
Actividades culturales en el Centro Histórico: exposiciones y festivales relacionados con las tradiciones mexicanas.
Eventos en el Bosque de Chapultepec: propuestas artísticas y actividades alusivas a la temporada.
Antes de acudir, revisa la programación oficial para confirmar horarios, recorridos y posibles cambios en las actividades.