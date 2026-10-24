Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ¿a qué hora inicia HOY sábado 24 de octubre y cuál es la ruta?

CDMX celebrará el Paseo Nocturno de Día de Muertos este 24 de octubre. / IA

La rodada se realizará este sábado 24 de octubre y contará con actividades gratuitas. Conoce el horario, las vialidades del recorrido y dónde puedes conseguir una bicicleta

El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX se llevará a cabo este sábado 24 de octubre con una rodada especial para disfrutar de la temporada entre disfraces, bicicletas decoradas y actividades recreativas. La entrada será gratuita y no se requiere inscripción previa.

La edición 56 del programa Muévete en Bici permitirá recorrer vialidades de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. También habrá actividades para quienes quieran sumarse a esta celebración sin necesidad de tener una bicicleta propia.

¿A qué hora es el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026?

La actividad está programada para el sábado 24 de octubre, de las 18:00 a las 22:00 horas, de acuerdo con la información difundida sobre el evento por autoridades capitalinas.

Las personas podrán participar en bicicleta, patines o caminando. Además, se contempla un concurso de disfraces en la Glorieta del Ahuehuete, por lo que los asistentes podrán acudir caracterizados con motivos alusivos al Día de Muertos.

La recomendación es llegar con anticipación para incorporarse al recorrido y seguir las indicaciones del personal organizador.

La rodada nocturna será gratuita y abierta al público. / Jefatura de Gobierno

¿Cuál es la ruta del Paseo Nocturno en CDMX?

El recorrido contempla vialidades de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, con un circuito que conecta distintos puntos de la capital. Entre los lugares de referencia del trayecto se encuentran: Fuente de Petróleos.

Glorieta del Ahuehuete.

Paseo de la Reforma.

Zona del Bosque de Chapultepec.

Glorieta de Cuitláhuac.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Febrero.

Izazaga. La ruta y sus conexiones permiten que los participantes se incorporen desde diferentes puntos. Es importante revisar el mapa oficial del evento antes de salir, ya que los accesos y horarios de algunos tramos pueden variar.

¿Dónde prestarán bicicletas para el Paseo Nocturno?

Quienes no tengan bicicleta podrán consultar el módulo de préstamo gratuito instalado en la Glorieta del Ahuehuete, con participación de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de la Juventud (Injuve).

Para solicitar una unidad se debe presentar una identificación oficial vigente. Se recomienda verificar la disponibilidad de bicicletas y las condiciones del préstamo en los canales oficiales del programa Muévete en Bici.

El recorrido se realizará de 18:00 a 22:00 horas. / IA

¿Qué actividades habrá durante el Paseo Nocturno?

Además de la rodada, los asistentes podrán disfrutar de actividades relacionadas con el Día de Muertos, entre ellas: Concurso de disfraces.

Activaciones recreativas y baile fitness.

Actividades juveniles.

Orientación y apoyo para ciclistas. La Glorieta del Ahuehuete será uno de los puntos principales para las actividades complementarias.

Recomendaciones para asistir al Paseo Nocturno

Antes de acudir, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: Utiliza casco si vas en bicicleta o patines.

Lleva luces y elementos reflectantes para mejorar tu visibilidad.

Revisa el estado de tu bicicleta antes de salir.

Si vas con menores de edad, mantenlos acompañados durante el recorrido.

Consulta las vialidades afectadas y las alternativas de circulación si necesitas cruzar la zona en automóvil.

Revisa los horarios del transporte público para planear tu regreso. El Paseo Nocturno de Día de Muertos es una alternativa gratuita para disfrutar de la Ciudad de México durante la temporada. Antes de salir, consulta los avisos de Semovi y Muévete en Bici para confirmar los detalles operativos del recorrido.