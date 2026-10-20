“Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán” llegará al Centro Histórico del 27 de octubre al 1 de noviembre / Especial

Habrá exposiciones, música, conferencias, un tianguis y una caminata de xoloitzcuintles rumbo al Mictlán

El xoloitzcuintle, uno de los perros más representativos de México y estrechamente relacionado con las tradiciones prehispánicas alrededor de la muerte, tendrá una celebración especial en la Ciudad de México. En el marco del Día Nacional del Xoloitzcuintle y las actividades de Día de Muertos 2026, el Centro Histórico recibirá “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, un festival gratuito que combinará arte, música, historia, divulgación y actividades dedicadas a esta emblemática raza mexicana.

El encuentro se desarrollará del martes 27 de octubre al domingo 1 de noviembre en diferentes espacios del Centro Histórico, entre ellos el Atrio de San Francisco del Museo Soumaya y el Centro Cultural El Rule. De acuerdo con los organizadores, la intención es reconocer al xoloitzcuintle como parte del patrimonio biocultural mexicano, pero también aprovechar su importancia histórica para promover mensajes relacionados con el bienestar animal y la tenencia responsable.

El Centro Histórico recibirá “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán” / Magnific

¿Cuándo será el Festival del Xoloitzcuintle 2026 en CDMX?

Las actividades comenzarán el martes 27 de octubre con la inauguración oficial de “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”. La jornada contempla un “Altar vivo”, una exposición colectiva y una conferencia magistral, con actividades distribuidas entre el Atrio de San Francisco del Museo Soumaya y el Centro Cultural El Rule.

El artista visual Gabriel Mestre, uno de los organizadores del encuentro, explicó que el proyecto busca reunir diferentes disciplinas para hablar del xoloitzcuintle no solamente desde su imagen popular, sino también desde su relevancia histórica y biológica. La programación combinará arte, ciencia, historia, música y comunidad, además de generar conciencia sobre la importancia de cuidar y preservar a estos animales.

La celebración continuará el miércoles 28 de octubre como parte de la Noche de Museos, cuando se llevará a cabo un performance especial en el Atrio de San Francisco. Después, la programación retomará fuerza durante el fin de semana con conciertos, conferencias, exposiciones y el esperado recorrido de xoloitzcuintles por el Centro Histórico.

Las actividades comenzarán el martes 27 de octubre con la inauguración oficial / Especial

¿Cómo será la Caminata al Mictlán con xoloitzcuintles?

Uno de los momentos principales llegará el domingo 1 de noviembre con la llamada “Caminata al Mictlán”, en la que decenas de xoloitzcuintles recorrerán las calles acompañados de sus tutores. La actividad tendrá un trayecto aproximado de 1.2 kilómetros y busca convertirse en uno de los actos más representativos del festival.

El recorrido iniciará en Plaza Seminario, a un costado del Templo Mayor, y avanzará hasta el perímetro donde se encontraba el antiguo zoológico de Moctezuma. La elección del concepto del Mictlán recupera el simbolismo que históricamente ha acompañado al xoloitzcuintle dentro de la cosmovisión mesoamericana y su asociación como acompañante en el tránsito hacia el mundo de los muertos.

Sin embargo, la caminata no tendrá únicamente un objetivo visual o cultural. Las organizaciones participantes también buscan utilizar la concentración para enviar un mensaje a favor del bienestar animal, poniendo sobre la mesa la responsabilidad que implica tener un animal de compañía y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para su cuidado.

Xoloitzcuintles, guardianes del Mictlán

Uno de los momentos principales llegará el domingo 1 de noviembre con la llamada “Caminata al Mictlán” / Especial

El festival aprovechará precisamente la temporada de Día de Muertos para recuperar la figura mística que rodea al xoloitzcuintle, un animal profundamente ligado con la historia de México. La programación presenta a estos perros como los “leales guardianes del Mictlán”, conectando las actividades contemporáneas con las historias y representaciones que han acompañado a la raza desde tiempos prehispánicos.

“Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán” pretende ir más allá de una exhibición de ejemplares. El objetivo será crear un espacio en el que los visitantes puedan acercarse al xoloitzcuintle desde distintas perspectivas y conocer por qué su presencia se mantiene como una de las imágenes más reconocibles de la identidad mexicana.

El festival también busca reforzar su reconocimiento como patrimonio biocultural, por lo que las actividades académicas y artísticas convivirán con espacios comunitarios y propuestas musicales durante los seis días de programación.

¿Qué actividades habrá el sábado 31 de octubre?

El sábado 31 de octubre, el Centro Cultural El Rule concentrará buena parte de las actividades especiales del fin de semana. La programación contempla conferencias, el Tianguis Xolero y los conciertos de “Xolo Mixtape”, una propuesta musical inspirada precisamente en esta raza mexicana.

Dentro de este proyecto se estrenarán canciones como “Piel de obsidiana, la cumbia del Xoloitzcuintle”, con la participación de Roco Pachukote y Líber Terán. La combinación de música contemporánea con referencias a la cultura mexicana será uno de los componentes con los que el encuentro pretende acercar la historia del xolo a públicos de distintas edades.

Los visitantes también podrán recorrer el “Tianguis Xolero”, donde habrá artículos relacionados con la celebración, además de conocer las propuestas visuales y culturales preparadas especialmente para el encuentro.

¿Qué habrá el domingo 1 de noviembre?

La última jornada estará dedicada a “Rumbo al Mictlán”. Además de la caminata masiva, el programa contempla la exposición “El Xolo sabe el camino”, conferencias y una nueva jornada del Tianguis Xolero en el Centro Cultural El Rule.

La caminata será el punto central del domingo, ya que reunirá en las calles del Centro Histórico a los xoloitzcuintles y sus tutores en plena temporada de Día de Muertos. El recorrido de 1.2 kilómetros permitirá unir espacios relacionados con distintas etapas de la historia de la capital y reforzar el vínculo simbólico entre esta raza y las tradiciones mexicanas.

Con ello concluirá una programación que comenzará desde el 27 de octubre y que pretende convertir al xoloitzcuintle en protagonista de una de las temporadas culturales más importantes de la Ciudad de México.

Cartelera del Festival del Xoloitzcuintle 2026

La programación anunciada queda distribuida de la siguiente manera: Martes 27 de octubre: inauguración oficial, Altar vivo, exposición colectiva y conferencia magistral. Sedes: Museo Soumaya, Atrio de San Francisco, y Centro Cultural El Rule.

Miércoles 28 de octubre: Noche de Museos con performance en el Museo Soumaya, Atrio de San Francisco.

Sábado 31 de octubre: conferencias, conciertos Xolo Mixtape y Tianguis Xolero en el Centro Cultural El Rule.

Domingo 1 de noviembre: exposición “El Xolo sabe el camino”, Caminata al Mictlán, conferencias y Tianguis Xolero en el Centro Cultural El Rule.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Xoloitzcuintle?

De acuerdo con la información difundida sobre “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, las actividades anunciadas serán gratuitas, por lo que el encuentro se suma a la amplia cartelera cultural que tendrá la Ciudad de México alrededor de las celebraciones de Día de Muertos.

La programación está planteada como una celebración familiar que combina tradición, arte, música y comunidad, teniendo al xoloitzcuintle como protagonista y aprovechando la temporada para divulgar su importancia histórica.