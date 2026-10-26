Un grupo de padres indignados llamó a las autoridades para que intervinieran y escoltaran al pequeño del campo

El hecho ocurrió en Estados Unidos, luego de que un grupo de padres le insistiera las autoridades sacar a un menor del partido de futbol debido a que el niño de solo 3 años "jugaba demasiado bien" y marcaba una abismal diferencia en la cancha.

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El conflicto estalló en plena categoría infantil en Winter Park, Florida, donde los contrincantes del equipo rival comenzaron a reclamar formalmente a la organización que el menor acaparaba todo el juego, no compartía el balón con sus compañeros y se pasaba con extrema facilidad a cada contrincante para definir en solitario.

¿Qué pasó con el niño?

Ante el creciente malestar en las tribunas, se le pidió al padre del niño prodigio que lo sustituyera y lo enviara al banco de suplentes para "nivelar el partido". no obstante, el progenitor se negó rotundamente a sacar a su hijo, lo que desató una tensa discusión que terminó con la presencia de la policía en el recinto deportivo.