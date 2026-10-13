NFL y CMLL anuncian la primera edición de Noche de Cascos y Máscaras en la Arena México

El CMLL anunció la Noche de Cascos y Máscaras en el marco del partido de la NFL en México | INSTAGRAM: @cmll_mx

La lucha libre mexicana y el futbol americano se unirán el 18 de noviembre, durante la semana del partido entre los 49ers y los Vikings en Ciudad de México

La NFL y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) unirán fuerzas para presentar la primera edición de Noche de Cascos y Máscaras, una función especial que combinará la pasión por el futbol americano con la tradición de la lucha libre mexicana en la Arena México.

El evento formará parte de las actividades que se realizarán durante la semana del Mexico City Game, en la que los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota se enfrentarán en el Estadio Banorte el próximo 22 de noviembre. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de dos de los espectáculos deportivos más populares en México.

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¿Cuándo y dónde será Noche de Cascos y Máscaras?

La primera edición de Noche de Cascos y Máscaras se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) en la Arena México, con una cartelera protagonizada por el talento del CMLL y una temática inspirada en la NFL.

La función se celebrará cuatro días antes del encuentro entre San Francisco y Minnesota, como parte de la celebración alrededor del regreso de la NFL a la capital mexicana.

Partido de la NFL en México en la Temporada 2022 | IMAGO 7

Los 49ers y su gran afición en México no solamente podrán disfrutar de un auténtico juegazo en el Estadio Banorte, sino que la Capital de la Lucha Libre Mexicana también será recinto para uno de los mejores eventos del año en tierras aztecas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Los boletos para Noche de Cascos y Máscaras estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre a las 11:00 horas, tanto a través de Ticketmaster como en las taquillas de la Arena México.

Con esta colaboración, la NFL y el CMLL buscan reunir a los seguidores de ambos deportes en una noche que combinará los cascos del futbol americano con las máscaras de los ídolos de la lucha libre mexicana. ¿Están listos para la mejor época del año?