Kira apunta a los Campeonatos Nacional y Mundial del CMLL; también quiere conquistar Japón

Kira y sus siguientes objetivos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre | Emiliano Cárdenas

La amazona reveló que le gustaría enfrentar a Persephone por el Campeonato Mundial y buscar una oportunidad por el Nacional que actualmente ostenta Thunder Rosa

Kira tiene claros sus objetivos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y entre ellos se encuentran los principales campeonatos individuales de la empresa. La amazona reconoció en el Día de Medios que le gustaría competir por los Campeonatos Nacionales, así como por el Campeonato Mundial Femenil, que pertenece a Persephone.

La luchadora también dejó claro que sus aspiraciones no se limitan a México. Kira quiere aprovechar cualquier oportunidad que se presente para demostrar su nivel en el extranjero, con Estados Unidos y Japón como dos destinos que aparecen entre sus principales objetivos.

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Kira quiere ir por los campeonatos individuales

La amazona aseguró que está preparada para cualquier reto que se presente en su carrera y reconoció que conquistar uno de los campeonatos individuales del CMLL sería un objetivo importante.

“Si se presenta la oportunidad de algún campeonato individual, sí me gustaría. Todos los campeonatos nacionales se ven muy bonitos y pues el Campeonato Nacional me gusta, también el Mundial”, señaló Kira.

De hecho, la luchadora ya visualizó un posible enfrentamiento ante Persephone por el título mundial, al considerar que una lucha entre ambas sería un reto interesante dentro del CMLL.

“El Mundial creo que una lucha con Persia sería muy interesante”, comentó.

Persephone | @Fightful

Kira también busca conquistar el extranjero

Más allá de los títulos en México, Kira tiene la mira puesta en demostrar su talento fuera del país. La luchadora señaló que le gustaría tener una oportunidad en Estados Unidos para que el público de aquel territorio conozca todo lo que puede ofrecer sobre el cuadrilátero.

“Me gustaría estar en el AEW para poder tener alguna oportunidad y demostrar sobre todo a la gente de aquel lado que Kira es una luchadora completa”, explicó.

Sin embargo, Estados Unidos no es el único destino en los planes de la amazona. Kira también reconoció su interés por competir en Japón y buscar algún campeonato, dejando claro que está dispuesta a aceptar los retos que aparezcan para continuar haciendo crecer su carrera.

“También me gustaría buscar un campeonato en Japón, todo es muy bueno, todo es bien recibido para la carrera de Kira”, sentenció.