Alaric Jackson agrede a Bradley Chubb al finalizar el encuentro entre Bills y Rams

El momento de la agresión quedó captado el televisión | AP - Redes sociales

El altercado quedó captado por las cámaras y podría tener consecuencias disciplinarias para el jugador de Los Ángeles

La tensión del Monday Night Football entre Los Ángeles Rams y Buffalo Bills no terminó con el silbatazo final, ya que después de la victoria de los visitantes por 37-34 en tiempo extra, Alaric Jackson protagonizó un altercado con Bradley Chubb que quedó registrado en video.

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El incidente ocurrió sobre el terreno de juego del SoFi Stadium, mientras jugadores de ambos equipos convivían después del encuentro. Jackson, tackle ofensivo de los Rams, se acercó al linebacker de los Bills y terminó lanzándole un puñetazo en el rostro.

¿Cómo comenzó el pleito entre Jackson y Chubb?

Las imágenes de la transmisión muestran a Jackson intercambiando su jersey con Deone Walker, jugador de Buffalo, antes de involucrarse en el enfrentamiento. Mientras Chubb se alejaba tras un intercambio verbal, el liniero de Los Ángeles fue detrás de él y lo golpeó.

La reacción fue inmediata, compañeros de ambos equipos intervinieron para separar a los jugadores y evitar que la situación escalara, mientras el defensivo de Buffalo intentaba acercarse nuevamente a Jackson.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente qué originó la discusión entre ambos jugadores. Aunque el golpe quedó captado por las cámaras, los motivos detrás del enfrentamiento no han sido aclarados.

¿Habrá sanción para el jugador de los Rams?

Los Bills se lucieron para vencer a domicilio a los Rams | AP

El episodio podría llamar la atención de la NFL, que tiene la facultad de revisar este tipo de conductas y determinar si corresponde aplicar una sanción. Por ahora, no se ha anunciado un castigo oficial relacionado con el golpe a Chubb.