Heung Min Son se robó los reflectores en el SoFi Stadium previo al duelo entre Bills y Rams

Heung Min Son en el SoFi Stadium con la playera de los Rams | X @RamsNFL

El delantero de LAFC aprovechó su día de descanso para disfrutar de la actividad deportiva en Los Ángeles

Heung Min Son, delantero surcoreano de 34 años y figura de Los Angeles FC (LAFC) en la Major League Soccer (MLS), acaparó la atención en el SoFi Stadium de Inglewood, California, durante la visita que realizó para presenciar el partido entre Los Angeles Rams y Buffalo Bills, correspondiente a la Semana 5 de la temporada de la NFL.

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El futbolista aprovechó su día de descanso para asistir al encuentro de lunes por la noche y disfrutar de una jornada de futbol americano. Su presencia no pasó desapercibida, pues los Rams compartieron imágenes de su visita a través de sus redes sociales y le entregaron un jersey personalizado con su nombre y número.

La visita de Son forma parte de la relación que ha construido con distintas franquicias deportivas de Los Ángeles desde su llegada al futbol estadounidense. El atacante ha participado en actividades vinculadas con equipos de otras disciplinas, lo que le ha permitido convivir con deportistas y aficionados de la ciudad.

Una nueva visita al SoFi

El recibimiento de los Rams también recordó las ocasiones anteriores en las que el delantero surcoreano ha asistido a encuentros de la NFL, donde ha compartido momentos con algunos de los jugadores más reconocidos de la franquicia angelina.

La visita al SoFi Stadium no fue la primera aparición de Heung Min Son en un partido de Los Angeles Rams. Durante la temporada anterior, poco después de incorporarse a la Major League Soccer, el atacante acudió al encuentro entre los Rams y los San Francisco 49ers, donde tuvo la oportunidad de convivir con Puka Nacua, receptor de la franquicia.

Heung Min Son y Puka Nacua conviviendo previo a un partido de los Rams | CAPTURA

En aquella ocasión, ambos deportistas protagonizaron un intercambio de indumentaria como muestra de su acercamiento. Son recibió un jersey de los Rams con el número 7 y su apellido en la espalda, una prenda con la que posó ante las cámaras mientras realizaba su característica celebración de la cámara fotográfica.

Son visitando equipos angelinos de otros deportes

El nuevo encuentro entre Son y los Rams refuerza el vínculo del futbolista con el entorno deportivo de Los Ángeles, una ciudad en la que conviven franquicias de distintas ligas profesionales, entre ellas la NFL, la MLS y las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

Además de sus apariciones en los partidos de futbol americano, Heung Min Son ha participado en actividades con otros equipos deportivos de la ciudad. El delantero de LAFC ya fue invitado a un partido de Los Angeles Dodgers, donde tuvo la oportunidad de realizar el primer lanzamiento ceremonial.

Heung-Min Son en juego con LAFC | AP