El gerente general John Thorrington anunció el despido

Los Angeles FC despidió la noche del domingo al entrenador Marc Dos Santos al final de su decepcionante primera temporada al mando.

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El gerente general John Thorrington anunció el despido. LAFC no nombró de inmediato a un reemplazo de Dos Santos, quien había sido el sucesor elegido personalmente por Thorrington del técnico campeón de la MLS Cup, Steve Cherundolo, hace apenas nueve meses.

Marc Dos Santos, entrenador de LAFC en Concachampions | MEXSPORT

El adiós de Dos Santos

"Marc ha dado muchísimo a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y aportes a LAFC", manifestó Thorrington en un comunicado.

Es innegable que LAFC ha rendido por debajo de lo esperado esta temporada bajo Dos Santos, asistente de Cherundolo durante cuatro campañas y exentrenador de los Whitecaps de Vancouver. Pese a contar con una plantilla talentosa encabezada por Son Heung-min y Denis Bouanga, LAFC marcha sexto en la clasificación de la Conferencia Oeste con marca de 11-9-8, después de ganar apenas uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Marc dos Santos, entrenador del LAFC | MEXSPORT

La mala racha del LAFC

Thorrington finalmente consideró que era suficiente después de que LAFC perdió 1-0 ante FC Dallas el sábado, lo que dejó al club con registro de 1-4-5 en partidos de la MLS desde julio.

Dos Santos fue apenas el tercer entrenador en la historia de LAFC, que comenzó a competir como equipo de expansión de la MLS en 2018.

Equipo del LAFC | MEXSPORT

La etapa de Dos Santos comenzó de manera poco alentadora cuando Thorrington contrató por segundo año consecutivo a un entrenador principal desde dentro de la organización, lo que decepcionó a los aficionados que querían ver nuevas tácticas tras la muy publicitada llegada de Son el año pasado.