Belinda volvió a rendir homenaje a Paquita la del Barrio al interpretar “Rata de dos patas”, uno de los temas más reconocidos de la cantante veracruzana. La presentación ocurrió durante un evento dedicado a recordar su trayectoria, en el marco de las actividades previas al Día de Muertos.
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La intérprete apareció con un atuendo negro con detalles brillantes y la frase “I love Paquita” bordada, como muestra de cariño hacia la artista. Su interpretación se realizó frente a una ofrenda decorada con flores de cempasúchil y veladoras, en un encuentro que buscó mantener viva la memoria de una de las voces más emblemáticas de la música popular mexicana.
¿Por qué Belinda homenajeó a Paquita la del Barrio?
El tributo coincidió con el lanzamiento en vinilo del álbum recopilatorio ¿Me estás oyendo? Lo mejor de Paquita la del Barrio, un proyecto que reúne parte del repertorio de la cantante y busca acercar sus canciones a nuevas generaciones.
“Rata de dos patas”, una canción que marcó la carrera de Paquita
Aunque el tema suele asociarse con las experiencias sentimentales de Paquita, su compositor, Manuel Eduardo Toscano, ha explicado que la inspiración original estuvo relacionada con un personaje de la política mexicana. La interpretación de la cantante, junto con los ajustes que realizó a la letra, terminó por convertirla en un himno del desamor y el rechazo.
La canción se mantiene vigente y continúa siendo interpretada por otros artistas. Su popularidad también refleja el legado de Paquita, quien construyó una identidad musical propia a través de letras sin rodeos y una forma muy particular de abordar las relaciones amorosas.