Belinda homenajea a Paquita la del Barrio con “Rata de dos patas” y revive uno de sus temas más icónicos

Belinda rindió homenaje a Paquita la del Barrio al interpretar “Rata de dos patas”, uno de los temas más emblemáticos de la cantante mexicana./Especial

La cantante interpretó el clásico de despecho frente a una ofrenda de Día de Muertos, como parte de un homenaje a la fallecida intérprete y del lanzamiento de un álbum que celebra su legado musical

Belinda volvió a rendir homenaje a Paquita la del Barrio al interpretar “Rata de dos patas”, uno de los temas más reconocidos de la cantante veracruzana. La presentación ocurrió durante un evento dedicado a recordar su trayectoria, en el marco de las actividades previas al Día de Muertos.

La intérprete apareció con un atuendo negro con detalles brillantes y la frase “I love Paquita” bordada, como muestra de cariño hacia la artista. Su interpretación se realizó frente a una ofrenda decorada con flores de cempasúchil y veladoras, en un encuentro que buscó mantener viva la memoria de una de las voces más emblemáticas de la música popular mexicana.

La cantante recordó el legado musical de Paquita durante una presentación acompañada de una ofrenda por el Día de Muertos./Especial

¿Por qué Belinda homenajeó a Paquita la del Barrio?

El tributo coincidió con el lanzamiento en vinilo del álbum recopilatorio ¿Me estás oyendo? Lo mejor de Paquita la del Barrio, un proyecto que reúne parte del repertorio de la cantante y busca acercar sus canciones a nuevas generaciones.

Belinda ya había interpretado el tema en el Vive Latino de 2025, donde sorprendió al público con su versión del clásico de despecho./Voguemexico

“Rata de dos patas”, una canción que marcó la carrera de Paquita

Aunque el tema suele asociarse con las experiencias sentimentales de Paquita, su compositor, Manuel Eduardo Toscano, ha explicado que la inspiración original estuvo relacionada con un personaje de la política mexicana. La interpretación de la cantante, junto con los ajustes que realizó a la letra, terminó por convertirla en un himno del desamor y el rechazo.