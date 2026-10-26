Transportistas realizan movilizaciones en carreteras de México este lunes 26 de octubre / Captura de pantalla

Transportistas se movilizan este lunes en distintas regiones del país para exigir mayor seguridad y mejores condiciones para trabajar.

El paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre busca presionar al Gobierno federal para atender las demandas del sector, entre ellas los asaltos, las extorsiones y el cobro de piso en las carreteras. Las organizaciones también exigen mejores condiciones de infraestructura y cambios en las reglas que afectan sus operaciones.

La convocatoria reúne a agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y otras organizaciones del gremio. Las movilizaciones fueron programadas desde las primeras horas de la mañana, con concentraciones de camiones, caravanas y reducciones de velocidad en diferentes puntos.

El paro nacional podría provocar retrasos en los principales accesos al Valle de México / Redes Sociales

La convocatoria reúne a agrupaciones como la De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación, al corte de las 9:30 horas se registraban movilizaciones en 19 entidades, con 38 puntos de concentración, 691 vehículos y 858 personas.

Las movilizaciones fueron programadas desde las primeras horas de la mañana, con concentraciones de camiones, caravanas y reducciones de velocidad en diferentes puntos.

¿Qué carreteras presentan afectaciones?

Entre las principales vías con posibles afectaciones se encuentran las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca, además de tramos del Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense. Los accesos al Valle de México concentran parte de las preocupaciones por las demoras que pueden generar las manifestaciones.

Transportistas exigen mayor seguridad ante los asaltos y las extorsiones en carreteras / Redes Sociales

También se reportaron movilizaciones en carreteras de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla y otras entidades. La ubicación y el tipo de afectación varían por región: algunas protestas contemplan estacionamiento de unidades en los acotamientos o circulación lenta, mientras que otras pueden ocasionar cierres parciales o totales.