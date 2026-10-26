El paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre busca presionar al Gobierno federal para atender las demandas del sector, entre ellas los asaltos, las extorsiones y el cobro de piso en las carreteras. Las organizaciones también exigen mejores condiciones de infraestructura y cambios en las reglas que afectan sus operaciones.
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La convocatoria reúne a agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y otras organizaciones del gremio. Las movilizaciones fueron programadas desde las primeras horas de la mañana, con concentraciones de camiones, caravanas y reducciones de velocidad en diferentes puntos.
La convocatoria reúne a agrupaciones como la De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación, al corte de las 9:30 horas se registraban movilizaciones en 19 entidades, con 38 puntos de concentración, 691 vehículos y 858 personas.
Las movilizaciones fueron programadas desde las primeras horas de la mañana, con concentraciones de camiones, caravanas y reducciones de velocidad en diferentes puntos.
¿Qué carreteras presentan afectaciones?
Entre las principales vías con posibles afectaciones se encuentran las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca, además de tramos del Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense. Los accesos al Valle de México concentran parte de las preocupaciones por las demoras que pueden generar las manifestaciones.
También se reportaron movilizaciones en carreteras de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla y otras entidades. La ubicación y el tipo de afectación varían por región: algunas protestas contemplan estacionamiento de unidades en los acotamientos o circulación lenta, mientras que otras pueden ocasionar cierres parciales o totales.
Ante las movilizaciones, se recomienda revisar los avisos de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) antes de salir, así como considerar tiempo adicional para llegar al destino. Los puntos afectados pueden cambiar durante el día, por lo que es importante consultar reportes viales recientes antes de utilizar una carretera.