Los Mexicráneos 2026 permanecerán en Paseo de la Reforma hasta el 16 de noviembre./especial

La muestra reúne seis cráneos monumentales inspirados en mitos y leyendas de México

Los Mexicráneos 2026 llegaron a Paseo de la Reforma como parte de las actividades por el Día de Muertos en la Ciudad de México. La exposición gratuita comenzó el sábado 17 de octubre y permanecerá disponible hasta el 16 de noviembre, con seis esculturas monumentales intervenidas por artistas.

Seis cráneos monumentales integran la exposición gratuita de Día de Muertos./epsecial

Las piezas forman parte de una propuesta que busca acercar el arte al espacio público y ofrecer a residentes y visitantes una opción cultural para esta temporada. Los cráneos destacan por sus diseños y por las distintas interpretaciones que presentan sobre la identidad, la memoria y las tradiciones mexicanas.

¿Qué significa “Relatos Místicos”, la temática de este año?

El festival de cempasúchil se encuentra entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete./esepcial

La edición 2026 lleva el nombre de “Relatos Místicos” y retoma mitos, leyendas e historias transmitidas entre generaciones. Las obras se inspiran tanto en la cosmogonía prehispánica como en las tradiciones coloniales, con perspectivas artísticas que exploran las raíces culturales del país.

Entre los artistas participantes se encuentran Alejandra Romano, Andrés Ceja, Fredelle, Luis Colomo, Michel Chetto y Perla G. Crespo. Cada uno aporta un estilo propio a las esculturas, con propuestas relacionadas con las emociones, el paso del tiempo, la identidad y la memoria colectiva.

¿Qué otras actividades de Día de Muertos hay en Reforma?

La exposición coincide con otros montajes de temporada instalados en la avenida. Entre ellos destacan los alebrijes monumentales, que comenzaron a exhibirse el 17 de octubre, así como figuras iluminadas alusivas al Día de Muertos, incluida una catrina cerca del Ángel de la Independencia.

También hay un festival de flores de cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. La presencia de estas instalaciones permite recorrer distintos espacios y disfrutar de propuestas artísticas relacionadas con una de las celebraciones más representativas de México.