El creador de contenido fue reportado sin vida el domingo 25 de octubre en Monterrey. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento y esperan los resultados de la autopsia

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga un posible suicidio en el caso relacionado con la muerte del streamer Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, debido a que los primeros reportes periciales señalaron que el cuerpo localizado presentaba una lesión compatible con muerte por suspensión. Además, durante la inspección de la vivienda no se encontraron huellas visibles de violencia. Sin embargo, la causa del fallecimiento todavía no ha sido confirmada, por lo que las autoridades mantienen el expediente bajo la clasificación de “muerte a reserva de autopsia”.

El fallecimiento del creador de contenido salvadoreño, de 30 años de edad, fue confirmado por su representante, Byron Reyes, quien aseguró haber tenido comunicación con sus familiares. No obstante, la Fiscalía todavía tenía pendiente establecer oficialmente que la persona encontrada sin vida en Monterrey correspondiera a El Komanche, por lo que la identificación formaba parte de las diligencias.

La noticia provocó reacciones entre seguidores y otros streamers, quienes compartieron mensajes de despedida. Al mismo tiempo, comenzaron a difundirse distintas versiones sobre las circunstancias de su muerte, aunque ninguna hipótesis puede considerarse definitiva hasta que concluyan los estudios forenses.

¿Qué encontró la Fiscalía en el lugar donde murió El Komanche?

El hallazgo fue reportado alrededor de las 19:30 horas del domingo 25 de octubre de 2026, en una vivienda ubicada entre las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza, en la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey. Personal de las autoridades acudió al domicilio y encontró a un hombre sin signos vitales en el patio trasero del inmueble.

De acuerdo con las primeras diligencias, el cuerpo presentaba indicios compatibles con suspensión, mientras que en el lugar no se detectaron señales visibles de violencia. El reporte inicial registró a la víctima como una persona no identificada y mencionó el probable nombre de “Carlos José”. Por esta razón, la Fiscalía deberá completar los procedimientos de identificación y determinar mediante la autopsia las circunstancias del fallecimiento.

Otra de las versiones que circuló en redes sociales fue una posible intoxicación por medicamentos, relacionada por algunos usuarios con publicaciones recientes del creador de contenido. Sin embargo, las autoridades no han respaldado esa hipótesis ni han establecido que los problemas personales o económicos mencionados por el streamer tuvieran relación con lo ocurrido.

El cuerpo de un hombre fue localizado el domingo 25 de octubre en una vivienda de Monterrey, Nuevo León./ RS

Los últimos días de El Komanche antes de su fallecimiento

En años anteriores, El Komanche había hablado públicamente sobre su salud mental, incluidos los diagnósticos de depresión y trastorno bipolar que, según su propio relato, recibió en 2014, cuando tenía 19 años. También compartió experiencias sobre tratamientos psiquiátricos y momentos difíciles de su vida. El 19 de octubre de 2026 publicó en su cuenta de X el mensaje: “Los días simplemente no mejoran”, que volvió a circular después de conocerse la noticia.

Durante las semanas previas, el streamer también enfrentó señalamientos de presunto acoso por parte de varias creadoras de contenido, que generaron controversia en redes sociales y reportes sobre afectaciones a sus acuerdos comerciales.