El Día de Muertos dejará más de 12 mil millones de pesos en CDMX: ¿qué negocios serán los más beneficiados?

La Canaco CDMX estima una derrama económica de 12 mil 22 millones de pesos durante las celebraciones del Día de Muertos de 2026./Especial

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México capitalina estima una derrama económica de 12 mil 22 millones de pesos durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, un incremento del 5% respecto a 2025

Las celebraciones por el Día de Muertos no solo llenarán de cempasúchil, ofrendas y catrinas las calles de la Ciudad de México: también representarán un impulso económico para miles de negocios. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) calcula que las festividades dejarán una derrama de 12 mil 22 millones de pesos durante esta temporada.

La estimación para 2026 representa un aumento del 5% en comparación con el año pasado. De acuerdo con Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, las actividades del 1 y 2 de noviembre se han consolidado como uno de los periodos comerciales más importantes del segundo semestre, gracias al consumo de las familias y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El cempasúchil es uno de los productos más demandados durante la temporada, por su uso en ofrendas, altares y decoraciones./Especial

¿Qué negocios ganarán más dinero por el Día de Muertos?

La temporada beneficiará a una amplia variedad de comercios relacionados con las tradiciones mexicanas. Entre los giros que podrían registrar un repunte en sus ventas están las panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías y tiendas de disfraces, además de los establecimientos que venden velas y artículos para las ofrendas.

También se espera una mayor actividad en hoteles, restaurantes, cafeterías y bares, debido a las celebraciones, los recorridos turísticos y los eventos que se realizan en distintos puntos de la capital. El movimiento comercial no se limita a la compra de productos para los altares. La demanda de alimentos, bebidas, hospedaje y servicios relacionados con las actividades culturales también contribuye a que la festividad genere ingresos para distintos sectores de la economía local.

Pan de muerto y cempasúchil impulsarán la economía

Uno de los productos más representativos de esta temporada tendrá una participación importante en la actividad comercial. Según las estimaciones de la Canaco CDMX, durante 2026 habrá 3 mil 722 panaderías tradicionales dedicadas a producir pan de muerto.

Las flores de cempasúchil son otro de los productos centrales de la celebración. Su compra para decorar altares, casas y espacios públicos beneficia a productores, vendedores de flores y mercados de plantas, al tiempo que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del país.

Las ventas de pan de muerto impulsarán a las panaderías capitalinas, con 3 mil 722 establecimientos tradicionales dedicados a su producción este año./Especial

Turismo y hoteles también esperan una temporada favorable

La llegada de visitantes será otro factor importante para la economía capitalina. La Canaco CDMX estima que la ocupación hotelera durante las festividades podría ubicarse entre 75 y 85 por ciento, lo que anticipa una actividad relevante para el sector de hospedaje.

La oferta de eventos, desfiles, ofrendas y actividades culturales convierte a la Ciudad de México en un punto de interés durante estas fechas. Los visitantes pueden generar consumo adicional en restaurantes, cafeterías, bares y comercios de las zonas turísticas.