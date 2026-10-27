Un sismo se registró la mañana de este martes cerca de Arriaga, Chiapas / @SismologicoMX

Un movimiento telúrico registrado cerca de Arriaga activó los protocolos de revisión en Chiapas durante la mañana de este martes. La actividad sísmica también fue reportada en Oaxaca

Se ha registrado un sismo la mañana de esta martes 27 de octubre, mismo que sorprendió a los habitantes en Chiapas, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportara un movimiento de magnitud 4.6, con epicentro ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Arriaga. El temblor ocurrió alrededor de las 6:01 horas y tuvo una profundidad aproximada de 123 kilómetros, de acuerdo con la información publicada.

El movimiento también generó actividad sísmica en Oaxaca durante la misma jornada. Ante estos acontecimientos, las autoridades de Protección Civil activaron los protocolos correspondientes para revisar las condiciones de seguridad y detectar posibles daños en viviendas, edificios e infraestructura.

Protección Civil activó protocolos para revisar posibles afectaciones / Captura de pantalla

Sismo activa protocolos en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que se pusieron en marcha los protocolos de emergencia y que las autoridades mantenían comunicación con las áreas municipales de Protección Civil para conocer la situación en cada localidad. La información que ha surgido de primer momento, no se ha confirmado daños materiales ni personas lesionadas.

Los datos iniciales del movimiento presentaron diferencias en la magnitud y la ubicación del epicentro. Los primeros reportes difundieron una magnitud preliminar de 5.1, con epicentro a 22 kilómetros al oeste de Arriaga y una profundidad de 92 kilómetros, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales del SSN.

Chiapas y Oaxaca se encuentran en una de las zonas sísmicas de México / @SASMEX

¿Por qué tiembla en Chiapas y Oaxaca?

Ambas localidades se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica de México debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas. En esta región, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica, un proceso conocido como subducción que genera movimientos frecuentes en el territorio y frente a las costas del Pacífico.