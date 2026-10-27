Se ha registrado un sismo la mañana de esta martes 27 de octubre, mismo que sorprendió a los habitantes en Chiapas, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportara un movimiento de magnitud 4.6, con epicentro ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Arriaga. El temblor ocurrió alrededor de las 6:01 horas y tuvo una profundidad aproximada de 123 kilómetros, de acuerdo con la información publicada.
El movimiento también generó actividad sísmica en Oaxaca durante la misma jornada. Ante estos acontecimientos, las autoridades de Protección Civil activaron los protocolos correspondientes para revisar las condiciones de seguridad y detectar posibles daños en viviendas, edificios e infraestructura.
Sismo activa protocolos en Chiapas
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que se pusieron en marcha los protocolos de emergencia y que las autoridades mantenían comunicación con las áreas municipales de Protección Civil para conocer la situación en cada localidad. La información que ha surgido de primer momento, no se ha confirmado daños materiales ni personas lesionadas.
Los datos iniciales del movimiento presentaron diferencias en la magnitud y la ubicación del epicentro. Los primeros reportes difundieron una magnitud preliminar de 5.1, con epicentro a 22 kilómetros al oeste de Arriaga y una profundidad de 92 kilómetros, por lo que es importante consultar las actualizaciones oficiales del SSN.
¿Por qué tiembla en Chiapas y Oaxaca?
Ambas localidades se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica de México debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas. En esta región, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica, un proceso conocido como subducción que genera movimientos frecuentes en el territorio y frente a las costas del Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar las viviendas ante la posible presencia de grietas y mantenerse atentos a los avisos oficiales. También aconsejan identificar rutas de evacuación y zonas seguras, además de evitar compartir versiones no confirmadas sobre daños o nuevos temblores.