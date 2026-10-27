Un choque entre unidades de carga provocó un incendio durante el bloqueo de transportistas en el Estado de México

La madrugada de este martes 27 de octubre, tres tráileres se incendiaron sobre la carretera México-Toluca, a la altura de Ocoyoacac, Estado de México, luego de un choque ocurrido durante el bloqueo de transportistas. El accidente dejó dos personas lesionadas y movilizó a los cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 3:30 horas, cerca del puente del Tren Interurbano El Insurgente. Una unidad de carga impactó contra otros dos tráileres que permanecían detenidos como parte de la protesta, lo que provocó que las unidades quedaran envueltas en llamas.

El accidente ocurrió durante el bloqueo de transportistas en Ocoyoacac / Redes Sociales

Choque provoca incendio en la carretera

Tras el impacto, bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego y atender a los lesionados. El accidente también obligó a extremar precauciones en el tramo afectado, donde las unidades de carga permanecían atravesadas por la movilización que había comenzado desde el lunes por la mañana.

El siniestro generó complicaciones viales para quienes se trasladaban entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Cabe mencionar que la carretera México-Toluca es una de las principales conexiones entre ambas zonas, por lo que cualquier cierre en sus carriles genera afectaciones a automovilistas, transporte público y vehículos de carga.

Bomberos atendieron el incendio cerca del puente del Tren Interurbano / Redes Sociales

¿Por qué bloquearon la México-Toluca?

El incendio ocurrió durante el paro nacional de transportistas, quienes se movilizaron para exigir mayor seguridad en las carreteras, ante los robos de unidades, asaltos a operadores y extorsiones. Las organizaciones también reclaman mejores condiciones para realizar su trabajo y atención a los costos que enfrenta el sector.

Las protestas se extendieron a distintos estados del país y provocaron cierres parciales y totales en carreteras y accesos a la Ciudad de México. Entre las demandas también se encuentran la revisión de los cobros de grúas y corralones, mejoras en la infraestructura vial y cambios relacionados con los estímulos fiscales para el autotransporte de carga.