El Metro CDMX reforzará la vigilancia y regulará el ingreso de pasajeros durante las celebraciones de San Judas Tadeo. Conoce las fechas y estaciones alternas para llegar a San Hipólito

La llegada de miles de devotos de San Judas Tadeo al templo de San Hipólito provocará cambios en la movilidad de una de las estaciones más concurridas del Metro de la Ciudad de México. Para evitar aglomeraciones durante la celebración religiosa, las autoridades preparan medidas especiales en Hidalgo, donde se conectan las Líneas 2 y 3, por lo que los pasajeros podrían encontrar accesos controlados y mayores tiempos de espera.

Aunque la festividad principal se celebra el miércoles 28 de octubre, desde la noche del martes 27 de octubre de 2026 comenzará el despliegue de personal encargado de mantener el orden en las instalaciones. El dispositivo permanecerá activo durante todo el horario de servicio del miércoles, cuando se espera una mayor presencia de personas que viajarán hacia el Centro Histórico para visitar al santo conocido por sus fieles como el de las causas difíciles y desesperadas.

El operativo contará con 50 elementos de seguridad de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes estarán distribuidos en diferentes áreas del conjunto Hidalgo. La medida fue ordenada por Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en atención a las indicaciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con la finalidad de atender tanto a los visitantes como a los pasajeros que utilizan diariamente esta estación.

La estación Hidalgo podría registrar una mayor afluencia de pasajeros por la llegada de devotos al templo de San Hipólito./ Pixabay

¿Habrá restricciones en el Metro Hidalgo por San Judas Tadeo?

Una de las principales medidas será regular el paso de personas hacia los andenes cuando se registre una concentración elevada de pasajeros. Esto significa que el personal podrá organizar el ingreso de usuarios para evitar acumulaciones en escaleras, pasillos y zonas de abordaje. La estrategia se aplicará principalmente el miércoles 28 de octubre, aunque hasta ahora no se ha anunciado el cierre de la estación ni la suspensión de las Líneas 2 y 3.

Los elementos asignados también mantendrán vigilancia en el interior de los trenes, las áreas de transbordo y los torniquetes. Además, trabajadores de Asistencia al Usuario, identificados con chalecos color menta, ayudarán a resolver dudas sobre recorridos, conexiones entre líneas y recargas de la Tarjeta de Movilidad Integrada, especialmente en los puntos donde se concentre un mayor número de personas.

Para quienes necesiten llegar a sus centros de trabajo, escuelas o realizar actividades cerca de Hidalgo, se recomienda considerar tiempo adicional en sus traslados, principalmente durante el miércoles. Las autoridades no han establecido horarios específicos de mayor saturación, por lo que las medidas de acceso dependerán de la cantidad de usuarios que se presente a lo largo de la jornada.

Las medidas de seguridad estarán vigentes el 27 y 28 de octubre de 2026 en las Líneas 2 y 3 del Metro./ Pixabay

¿Qué otras estaciones del Metro puedes utilizar para llegar a San Hipólito?