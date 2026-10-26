El Chapo Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras permanecer prófugo durante varios meses./ VIX

La producción de reconstruye la fuga y recaptura de Joaquín Guzmán Loera con testimonios exclusivos y más de 40 minutos de grabaciones nunca antes difundidas

A diez años de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, una nueva producción mostrará imágenes y testimonios que no habían sido presentados públicamente sobre el operativo que terminó con su detención. Se trata de Operación Cisne Negro, una serie documental que llegará a ViX este martes 27 de octubre de 2026, con material de archivo, información de inteligencia y entrevistas a personas que participaron en la búsqueda del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Uno de los principales atractivos de esta producción es que reúne más de 40 minutos de imágenes inéditas, además de relatos de antiguos funcionarios y elementos de seguridad que estuvieron involucrados en los acontecimientos. El proyecto busca mostrar qué ocurrió detrás de las decisiones oficiales durante los meses en los que Guzmán Loera permaneció prófugo de la justicia mexicana.

A diferencia de las series de ficción inspiradas en la vida del narcotraficante, Operación Cisne Negro presenta una investigación documental que incluye testimonios de participantes en los operativos y registros relacionados con la fuga. La producción está dirigida por Héctor Laso y forma parte de los trabajos de N+ Docs, equipo responsable de otros proyectos periodísticos como PRI: crónica del fin.

¿Dónde ver Operación Cisne Negro y cuándo se estrena en México?

El documental estará disponible a partir del martes 27 de octubre de 2026, exclusivamente en ViX, plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Los interesados podrán buscar Operación Cisne Negro en el catálogo de la aplicación o ingresar al sitio oficial del servicio. Las condiciones de acceso dependerán de la modalidad de suscripción y disponibilidad de la plataforma.

La producción de N+ Docs revela nuevos detalles sobre el operativo que llevó a la captura de Joaquín Guzmán Loera./ VIX

La producción está dividida en dos episodios de 60 minutos cada uno, que permitirán conocer distintas etapas de la investigación. El primero se concentra en los acontecimientos relacionados con la fuga del narcotraficante, mientras que el segundo aborda las acciones de inteligencia y seguridad que condujeron a su recaptura en enero de 2016.

El documental también cuenta con declaraciones de personajes que ocuparon cargos importantes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos el propio expresidente y exfuncionarios relacionados con las tareas de seguridad. Sus testimonios permiten conocer cómo vivieron las autoridades la búsqueda y qué decisiones se tomaron para localizar al entonces prófugo.

Las imágenes inéditas de la fuga y captura de El Chapo Guzmán

La historia comienza con uno de los episodios que más cuestionamientos generaron sobre el sistema penitenciario mexicano: la fuga de El Chapo del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015. Su escape de una prisión de máxima seguridad provocó un amplio despliegue de las autoridades, que durante aproximadamente seis meses realizaron labores de seguimiento e inteligencia para encontrarlo.

La búsqueda terminó el 8 de enero de 2016, cuando Joaquín Guzmán Loera fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, después de un operativo federal.