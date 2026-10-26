La SEP ofrece Prepa en Línea-SEP como una alternativa gratuita para terminar el bachillerato sin acudir diariamente a un plantel educativo./Especial

La convocatoria de Prepa en Línea-SEP estará abierta hasta el 28 de octubre de 2026. El programa permite estudiar desde casa, sin límite de edad y con certificado de validez oficial.

Si no terminaste la preparatoria y quieres retomar tus estudios sin asistir diariamente a un plantel, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene una alternativa gratuita: Prepa en Línea-SEP, un programa que permite cursar el bachillerato por internet y organizar las actividades escolares con mayor flexibilidad.

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La convocatoria vigente tiene como fecha límite de registro el 28 de octubre de 2026. Las personas interesadas deben realizar el trámite en el portal oficial y cumplir con los requisitos establecidos. El programa está dirigido a quienes concluyeron la secundaria y quieren obtener su certificado de educación media superior, sin importar su edad o lugar de residencia.

La SEP ofrece Prepa en Línea-SEP como una alternativa gratuita para terminar el bachillerato sin acudir diariamente a un plantel educativo./@Pixabay

¿Cuáles son los requisitos para inscribirte a Prepa en Línea-SEP?

Antes de comenzar el registro, es importante tener a la mano los documentos y recursos necesarios para completar el trámite sin contratiempos. Estos son los principales requisitos: Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Certificado de secundaria o documento de equivalencia correspondiente.

Dos cuentas de correo electrónico personales, activas y distintas, que no se hayan utilizado en convocatorias anteriores del programa.

Una computadora, tableta o teléfono inteligente compatible.

Conexión estable a internet.

La SEP recomienda revisar cuidadosamente los datos personales y las direcciones de correo electrónico antes de enviar el formulario, ya que serán necesarios para continuar con el proceso de ingreso.

Aunque las actividades se realizan en línea, algunas tareas pueden ser más sencillas desde una computadora, por lo que conviene considerar el dispositivo que se utilizará durante los estudios.

El registro para la convocatoria vigente cierra el 28 de octubre de 2026, por lo que los aspirantes deben completar el trámite antes de esa fecha./@prepaenlinea

Paso a paso: ¿cómo registrarte a la prepa en línea de la SEP?

El registro debe realizarse directamente en el portal oficial de Prepa en Línea-SEP. Para evitar errores, sigue estas indicaciones:

1. Entra al sitio de registro. Ingresa a https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/ y revisa la convocatoria disponible.

2. Introduce tu CURP. Escribe tu Clave Única de Registro de Población para validar tus datos y comenzar el trámite.

3. Completa tu información personal. Captura tu nombre y apellidos tal como aparecen en tus documentos oficiales. Revisa que no haya errores antes de continuar.

4. Registra tu correo electrónico. Proporciona una cuenta personal activa y confirma que esté escrita correctamente. Ten presente que necesitarás acceso a tu correo para recibir información del proceso.

Para registrarse se necesitan documentos como la CURP, el acta de nacimiento y el certificado de secundaria, además de dos correos /@prepaenlinea

5. Completa las verificaciones y acepta el aviso de privacidad. Ingresa el código de verificación que solicite la plataforma y lee el aviso de privacidad antes de marcar la casilla correspondiente.

6. Revisa tus datos y concluye el registro. Comprueba que tu información sea correcta y envía el formulario. Guarda las claves de acceso que te proporcione el sistema, pues serán necesarias para continuar con el proceso de ingreso.