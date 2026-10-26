Si no terminaste la preparatoria y quieres retomar tus estudios sin asistir diariamente a un plantel, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene una alternativa gratuita: Prepa en Línea-SEP, un programa que permite cursar el bachillerato por internet y organizar las actividades escolares con mayor flexibilidad.
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La convocatoria vigente tiene como fecha límite de registro el 28 de octubre de 2026. Las personas interesadas deben realizar el trámite en el portal oficial y cumplir con los requisitos establecidos. El programa está dirigido a quienes concluyeron la secundaria y quieren obtener su certificado de educación media superior, sin importar su edad o lugar de residencia.
¿Cuáles son los requisitos para inscribirte a Prepa en Línea-SEP?
Antes de comenzar el registro, es importante tener a la mano los documentos y recursos necesarios para completar el trámite sin contratiempos. Estos son los principales requisitos:
Acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Certificado de secundaria o documento de equivalencia correspondiente.
Dos cuentas de correo electrónico personales, activas y distintas, que no se hayan utilizado en convocatorias anteriores del programa.
Una computadora, tableta o teléfono inteligente compatible.
Conexión estable a internet.
La SEP recomienda revisar cuidadosamente los datos personales y las direcciones de correo electrónico antes de enviar el formulario, ya que serán necesarios para continuar con el proceso de ingreso.
Aunque las actividades se realizan en línea, algunas tareas pueden ser más sencillas desde una computadora, por lo que conviene considerar el dispositivo que se utilizará durante los estudios.
Paso a paso: ¿cómo registrarte a la prepa en línea de la SEP?
El registro debe realizarse directamente en el portal oficial de Prepa en Línea-SEP. Para evitar errores, sigue estas indicaciones:
1. Entra al sitio de registro.
Ingresa a https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/ y revisa la convocatoria disponible.
2. Introduce tu CURP.
Escribe tu Clave Única de Registro de Población para validar tus datos y comenzar el trámite.
3. Completa tu información personal.
Captura tu nombre y apellidos tal como aparecen en tus documentos oficiales. Revisa que no haya errores antes de continuar.
4. Registra tu correo electrónico.
Proporciona una cuenta personal activa y confirma que esté escrita correctamente. Ten presente que necesitarás acceso a tu correo para recibir información del proceso.
5. Completa las verificaciones y acepta el aviso de privacidad.
Ingresa el código de verificación que solicite la plataforma y lee el aviso de privacidad antes de marcar la casilla correspondiente.
6. Revisa tus datos y concluye el registro.
Comprueba que tu información sea correcta y envía el formulario. Guarda las claves de acceso que te proporcione el sistema, pues serán necesarias para continuar con el proceso de ingreso.
Prepa en Línea-SEP es un servicio educativo de la SEP y, al acreditar satisfactoriamente el plan de estudios, los estudiantes reciben un certificado oficial de bachillerato. el módulo de habilitación está previsto del 16 al 20 de noviembre y el inicio de las actividades académicas para el 23 de noviembre de 2026. Puedes consultar las bases y los avisos oficiales en https://prepaenlinea.sep.gob.mx/convocatorias-2026/.