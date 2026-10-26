Personal inconforme del Seguro Social prepara una nueva movilización que podría complicar la circulación en Reforma y Bucareli. Conoce el horario, la ruta y las exigencias de los manifestantes

La Ciudad de México podría registrar bloqueos y complicaciones viales este viernes 30 de octubre de 2026, debido a una nueva movilización de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los manifestantes tienen previsto salir a las 10:00 horas desde Paseo de la Reforma y dirigirse hacia la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados por el centro de la capital.

Aunque todavía no se han confirmado cierres de calles por parte de las autoridades, el paso de los contingentes podría complicar la circulación durante varias horas, especialmente en los alrededores de Reforma y sus conexiones con otras avenidas. La protesta forma parte de una tercera megamarcha nacional convocada por trabajadores inconformes del IMSS, quienes buscan que sus demandas laborales sean atendidas.

La movilización se realizará después de varias jornadas de protestas registradas durante octubre, incluidas las del 13 y 21 de octubre, en las que personal activo y jubilado del Seguro Social expresó su desacuerdo con las negociaciones salariales. Esta vez, los organizadores buscan reunir nuevamente a trabajadores de distintas áreas y unidades médicas para llevar sus exigencias ante las autoridades federales.

¿Qué calles podrían estar afectadas por la megamarcha del IMSS?

El recorrido anunciado contempla Paseo de la Reforma como punto de partida y avenida Bucareli como destino, donde se encuentran las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Además de estas vialidades, podrían presentarse afectaciones en los cruces de Reforma con Insurgentes, así como en avenida Juárez y calles cercanas al Centro Histórico, dependiendo del avance de los manifestantes.

Quienes utilizan el transporte público también deberán mantenerse atentos, ya que las líneas 7 y 1 del Metrobús podrían presentar modificaciones temporales si los contingentes ocupan los carriles por donde circulan sus unidades. La Línea 7 recorre Paseo de la Reforma, mientras que la Línea 1 tiene conexiones sobre Insurgentes. Hasta el momento, no se han anunciado estaciones cerradas ni suspensiones oficiales para el viernes.

La tercera megamarcha nacional del IMSS podría provocar cierres viales y afectaciones al transporte público./ X: @gloriaalcocer

La jornada también servirá como antesala de una asamblea constituyente convocada para el sábado 31 de octubre, en la que los participantes buscarán definir la organización del movimiento y los siguientes pasos de sus protestas. Los trabajadores han señalado que continuarán con sus movilizaciones mientras no exista una respuesta que consideren suficiente a sus peticiones.

¿Por qué los trabajadores del IMSS volverán a protestar?

La principal inconformidad está relacionada con el aumento salarial global de 8% acordado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La propuesta, anunciada por el director general del Instituto, Zoé Robledo, establece un incremento de 4% directo al salario tabular y otro 4% en la ayuda para renta de casa habitación, cantidades que los grupos disidentes consideran insuficientes frente a su exigencia de un aumento de 10% al sueldo base.