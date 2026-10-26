Donald Trump protagonizó un momento inesperado durante un mitin político en Michigan, cuando interrumpió su discurso para hacer un comentario sobre el físico de Nicki Minaj. El mandatario elogió el trasero de la rapera y le pidió levantarse para que los asistentes pudieran verla, lo que provocó aplausos y reacciones entre el público.
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El episodio ocurrió el 25 de octubre, durante un evento en Port Huron para apoyar la candidatura republicana de Mike Rogers al Senado. Minaj asistió al encuentro después de viajar con Trump en el avión presidencial Air Force One, y el intercambio quedó registrado en video, donde se observa a la artista ponerse de pie y saludar a los presentes.
Donald Trump junto a Nicki Minaj durante el mitin
Mientras hablaba sobre el físico de otros políticos, Trump desvió su discurso para referirse a la cantante con un comentario explícito. “By the way, I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj”, dijo en inglés, antes de agregar que era difícil no notarlo y pedirle que se levantara.
La frase puede traducirse como: “Por cierto, antes vi un trasero realmente hermoso: el de Nicki Minaj”. Después de solicitarle que se pusiera de pie, el presidente reconoció que se había desviado del tema y comentó que esperaba que la rapera no se hubiera sentido ofendida.
Minaj se levantó de su asiento y saludó al público mientras los asistentes reaccionaban. Trump continuó elogiándola y afirmó que la apreciaban y que ella lo había apoyado durante mucho tiempo.
¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?
Durante su participación en el mitin, Minaj manifestó su admiración por el presidente y aseguró que se sentía honrada de trabajar con él. También afirmó que, desde su regreso al poder, Trump había cambiado el ánimo del país y ofrecido un futuro más prometedor.
La artista expresó además que continuaría apoyándolo y pidió a los asistentes respaldar a los candidatos republicanos. El evento formó parte de las actividades políticas previas a las elecciones legislativas de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026.
El apoyo de Minaj ha llamado la atención porque años atrás criticó algunas políticas migratorias de la primera administración de Trump, particularmente la separación de familias en la frontera. En los últimos años, sin embargo, la rapera ha mostrado una postura cada vez más favorable al mandatario y ha participado en actividades relacionadas con su Gobierno.