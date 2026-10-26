Donald Trump elogió el físico de Nicki Minaj durante un mitin en Michigan y le pidió ponerse de pie frente a los asistentes./Especial

El presidente de Estados Unidos elogió el físico de la rapera durante un evento político en Michigan y le pidió ponerse de pie frente a los asistentes. La cantante reaccionó levantándose y saludando al público

Donald Trump protagonizó un momento inesperado durante un mitin político en Michigan, cuando interrumpió su discurso para hacer un comentario sobre el físico de Nicki Minaj. El mandatario elogió el trasero de la rapera y le pidió levantarse para que los asistentes pudieran verla, lo que provocó aplausos y reacciones entre el público.

El episodio ocurrió el 25 de octubre, durante un evento en Port Huron para apoyar la candidatura republicana de Mike Rogers al Senado. Minaj asistió al encuentro después de viajar con Trump en el avión presidencial Air Force One, y el intercambio quedó registrado en video, donde se observa a la artista ponerse de pie y saludar a los presentes.

La rapera acompañó a Donald Trump en el Air Force One antes de asistir al evento político celebrado en Port Huron./Especial

Donald Trump junto a Nicki Minaj durante el mitin

Mientras hablaba sobre el físico de otros políticos, Trump desvió su discurso para referirse a la cantante con un comentario explícito. “By the way, I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj”, dijo en inglés, antes de agregar que era difícil no notarlo y pedirle que se levantara.

La frase puede traducirse como: “Por cierto, antes vi un trasero realmente hermoso: el de Nicki Minaj”. Después de solicitarle que se pusiera de pie, el presidente reconoció que se había desviado del tema y comentó que esperaba que la rapera no se hubiera sentido ofendida.

Minaj se levantó de su asiento y saludó al público mientras los asistentes reaccionaban. Trump continuó elogiándola y afirmó que la apreciaban y que ella lo había apoyado durante mucho tiempo.

Nicki Minaj se levantó y saludó al público después del comentario del presidente, en un momento que quedó grabado en video./Especial

¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?

Durante su participación en el mitin, Minaj manifestó su admiración por el presidente y aseguró que se sentía honrada de trabajar con él. También afirmó que, desde su regreso al poder, Trump había cambiado el ánimo del país y ofrecido un futuro más prometedor.

La artista expresó además que continuaría apoyándolo y pidió a los asistentes respaldar a los candidatos republicanos. El evento formó parte de las actividades políticas previas a las elecciones legislativas de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026.