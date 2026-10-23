VIDEO: La actitud de LeBron James durante el himno nacional que 'enfureció' a Donald Trump

LeBron James, jugador de los Sixers / Donald Trump, presidente de Estados Unidos | AP

El presidente estadounidense se quejó del desplante que tuvo el jugador previo la partido de los Sixers

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a LeBron James el jueves de faltarle el respeto a Estados Unidos después de que la estrella de la NBA aparentemente continuara con su calentamiento mientras se interpretaba el himno nacional el martes antes del partido inaugural de temporada de Philadelphia

“Dije desde el principio que no sirve, una DESGRACIA TOTAL”, escribió Trump sobre James en una publicación en redes sociales en la que compartió el video. “¡LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense, y por todo lo que representa nuestro país!”

Podría interesarte Basquetbol Dónde ver Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies: Canales y hora del partido de NBA

James pareció practicar un swing de golf y un tiro en suspensión mientras se interpretaba 'The Star-Spangled Banner' en el partido del martes en Nueva York. James, que inicia su primera temporada con Filadelfia, estaba formado junto a sus compañeros, que en su mayoría permanecieron quietos durante el himno.

Trump y James se han criticado mutuamente durante años de forma pública. El basquetbolista no ha hecho comentarios públicos ni publicado en redes sociales hasta la tarde del jueves sobre la queja de Trump.

James, de 41 años, en su histórica 24ª temporada en la NBA, debutó en casa con los Sixers el jueves por la noche contra Cleveland, con una victoria 114-106.

Los desencuentros entre Trump y James

En 2017, James hizo una declaración durante un partido de la NBA con sus zapatos —uno negro, uno blanco— con la palabra “equality” en letras doradas mayúsculas en la parte trasera de cada uno. Además, se refirió a Trump como "un vago" en Twitter, entre otras críticas a su falta de liderazgo.

LeBron James se enfrenta a Og Anunoby en el partido de Sixers contra Knicks | AP

Al año siguiente, el jugador reiteró su determinación a pronunciarse sobre temas sociales y el clima político de su país. "Definitivamente no nos vamos a callar y driblar", afirmó James. “Definitivamente no voy a hacer eso. Significo demasiado para la sociedad".

Mientras que en 2020, LeBron fue nombrado Atleta Masculino del Año de The Associated Press en gran parte por llevar a los Lakers de Los Ángeles hacia un campeonato y por ayudar a convencer a muchos —en el punto álgido de Black Lives Matter— que nunca habían votado para que finalmente acudieran a las urnas.