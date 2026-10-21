LeBron James y Jaylen Brown ilusionan a Filadelfia con debut de ensueño ante los campeones Knicks

LeBron James, jugador de los 76ers de Filadelfia en el primer juego de temporada de NBA | AP

Los 76ers abollaron la corona del campeón al imponerse 106-100 en el primer juego de la temporada

Los 76ers de Filadelfia enviaron un mensaje en la noche inaugural de que serán contendientes al título de la NBA tras sumar a LeBron James y Jaylen Brown, al remontar el martes para una victoria de 106-100 ante los Knicks de Nueva York.

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Tyrese Maxey anotó 28 puntos y Brown aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en su primer partido desde que fue adquirido procedente de Boston. James inició su 24ª temporada, récord de la NBA, y terminó con 14 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

Los 76ers recibieron tres triples de Anfernee Simons y dos de otro recién llegado, Kentavious Caldwell-Pope, ya que los suplentes aprovecharon los tiros abiertos que obtuvieron cuando los Knicks quedaron atrapados concentrándose demasiado en los nombres más grandes.

Jaylen Brown y Tyrese Maxey celebrando victoria de los 76ers ante los Knicks | AP

Jalen Brunson anotó 21 puntos, pero el MVP de las Finales de la NBA lanzó apenas 6 de 19 en tiros de campo.

Los Knicks dominaron a los 76ers con una barrida en la segunda ronda, al inicio de su racha de 13 victorias consecutivas como parte de un cierre de 16-3 con la mayor diferencia de puntos en la historia de la postemporada de la NBA.

Lebron James enfrentándose a los Knicks en su 24ta temporada en la NBA | AP