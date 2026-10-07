NBA: Sensor bluetooth en el balón y dispositivos de comunicación, las innovaciones tecnológicas más recientes en la liga

Logo de la NBA en la duela de un partido | AP

Estos elementos serán solo de prueba para recabar información y no se mantendrán para la temporada regular

La NBA está experimentando con dos tecnologías en la antesala de la temporada, anunció la liga el lunes. Algunos partidos de exhibición incluirán un balón inteligente que tiene un sensor Bluetooth incorporado y puede recopilar datos para su uso futuro en decisiones de arbitraje en tiempo real

La liga indicó que la información de los balones conectados desarrollados por Wilson será solo para investigación y no afectará las decisiones que se tomen durante esos partidos.

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Los árbitros en algunos encuentros también usarán dispositivos portátiles en la muñeca para comunicarse con el centro de repeticiones en situaciones designadas, incluidas las revisiones de repetición, los cambios en la anotación y las fallas del reloj.

Los dispositivos pasaron por lo que la NBA calificó como un programa piloto exitoso durante la liga de verano. La tecnología no se extenderá a la temporada regular.

VJ Edgecombe en el partido de pretemporada de la NBA de los 76ers contra los Knicks | AP

¿Cuándo comienza la temporada de la NBA?

Los partidos de preparación comenzaron desde el pasado sábado 3 de octubre y se extenderán por un par de semanas más. Será oficialmente el martes 20 de octubre que comience la Temporada regular 2026-27.

Los New York Knicks, vigentes campeones, comenzarán la defensa de su título contra los Philadelphia 76ers. Además, en ese primer día de actividad, los Boston Celtics se enfrentarán a los Detroit Pistons, y Oklahoma City Thunder se medirá a los San Antonio Spurs.