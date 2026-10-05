Horacio consideró que Karim debe disfrutar su llegada a la liga y evitar presionarse por los minutos, puntos o actuaciones con Memphis Grizzlies

La primera temporada de Karim López en la NBA estará acompañada de grandes expectativas por parte de la afición mexicana, que espera verlo convertirse rápidamente en una de las figuras de la liga. Sin embargo, Horacio Llamas, primer mexicano en llegar a la liga, pidió paciencia con el joven de apenas 19 años.

Llamas consideró que Karim tiene la tranquilidad de contar ya con un contrato fijo con los Memphis Grizzlies y que ahora debe concentrarse en aprovechar cada oportunidad que reciba, sin desesperarse si no caen los minutos o números que espera.

“No quiero que él también se desespere si todavía no llegan tantos minutos o puntos como quiere y si no, que siga trabajando porque van a llegar”, sostuvo en charla con medios de comunicación.

Que Karim López no se presione de más

Karim López debutó con los Grizzlies | X @memgrizz

El ex basquetbolista mexicano, quien fue el primer tricolor en llegar a la NBA en 1996, señaló que la afición debe entender que López atraviesa un proceso y que sus minutos irán de menos a más con el paso del tiempo, por lo que no hay que exigirle como estrella consagrada.

Es un trabajo y poco a poco va a ir ganando los minutos que él quiere, no los que nosotros queramos. Creo que la gente tiene que ir apreciando, respetando cada paso que vaya dando

“Queremos que ya esté jugando como un veterano de cinco temporadas... tranquilos. Él lo va a hacer bien porque lo ha demostrado. Tiene el cuerpo, el atletismo, la mentalidad. Es solo que poco a poco se le vaya dando la oportunidad y lo va a demostrar”, indicó.

Llamas pide no comparar a Karim con otros mexicanos

Además de pedir paciencia, Llamas hizo un llamado para evitar las comparaciones entre el joven sonorense y otros mexicanos que han llegado a la NBA, entre ellos el propio Llamas, Eduardo Nájera o Gustavo Ayón, pues consideró que cada jugador ha construido su propia historia dentro del basquetbol.

Karim López nuevo jugador de Grizzlies | NBA

“No los comparen, por favor. Eso me da coraje. Él va a hacer su camino. Él ha demostrado que puede llegar. Que si lo va a mejorar, que lo mejore. Yo no tengo ningún problema con que mejore lo que hicimos nosotros”.

Llamas insistió en que la afición debe disfrutar el proceso de Karim independientemente de los minutos que tenga durante sus primeros encuentros.