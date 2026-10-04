¿Por qué LeBron James usa el número 9 con los 76ers? Esta es la razón detrás de su curioso debut

LeBron James durante un entrenamiento con los 76ers | NBA

Usar este número tiene una razón especial y ojo, no será el que lleve durante la temporada regular

LeBron James comenzó oficialmente su aventura con los Philadelphia 76ers y lo hizo con una imagen que rápidamente llamó la atención, pues durante el scrimmage del equipo, el veterano apareció con el número 9 en lugar del tradicional 23.

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La decisión no fue casualidad ni significa que haya cambiado de número para la temporada. James eligió el 9 porque el número 6 que suele utilizar durante los entrenamientos está retirado por Philadelphia en honor a Julius Erving.

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El número 9 tiene además una historia personal para LeBron, pues lo utilizó durante su etapa como jugador de futbol americano en la preparatoria y también en su debut olímpico con Estados Unidos en Atenas 2004.

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Sin embargo, el nuevo integrante de los 76ers no tardará en recuperar su conocido 23. Ese será el número que utilizará oficialmente durante la temporada regular, por lo que el 9 quedará como una curiosidad de su primera etapa en Philadelphia.

En la cancha, James también se encargó de ilusionar a los aficionados que acudieron al Xfinity Mobile Arena. Participó en dos de los tres juegos de 10 minutos y protagonizó una clavada tras recibir un alley-oop de Tyrese Maxey, además de conectar un triple y repartir juego.

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