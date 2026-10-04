La NBA puso como prioridad sancionar los ‘push-offs’ con el brazo libre, una jugada que Shai Gilgeous-Alexander utiliza para generar espacio y que ahora podría costarle más faltas ofensivas

Shai Gilgeous-Alexander tendrá que ajustar uno de los movimientos que se ha convertido en una de sus principales armas ofensivas. De cara a la temporada 2026-27, la NBA estableció como uno de sus puntos de énfasis que los árbitros sean mucho más estrictos con los off-arm push-offs, es decir, cuando un atacante utiliza el brazo libre para desplazar al defensor y generar espacio para lanzar o continuar su penetración.

Aunque la acción no es exclusiva del dos veces MVP y también ha sido utilizada por jugadores como Jaylen Brown y James Harden, Shai ha convertido este recurso en una parte importante de su manera de atacar. Ahora, los árbitros tendrán la indicación de castigar el movimiento cuando exista fuerza y el contacto afecte la capacidad del defensor para marcar la jugada.

Podría interesarte Basquetbol Karim López ya tiene fecha y rival para su debut en la NBA

¿Qué cambió la NBA con los ‘push-offs’?

La liga no creó una nueva regla, sino que decidió poner mayor atención en una acción que ya era considerada ilegal cuando el atacante utiliza fuerza para desplazar a su rival. La NBA explicó que los jugadores todavía pueden utilizar el brazo libre para sentir al defensor o mantener una posición, pero no pueden extenderlo o emplear fuerza para crear una separación.

El jefe de desarrollo y entrenamiento arbitral de la NBA, Monty McCutchen, explicó que los oficiales deberán identificar cuándo el contacto pasa de ser una acción permitida a convertirse en un empujón. El criterio contempla que el contacto sea iniciado por el atacante, que exista fuerza y que dicha acción afecte la capacidad del defensor para jugar la posesión.

Y la nueva directriz ya tuvo su primer ejemplo durante la pretemporada. Scottie Barnes, de los Toronto Raptors, fue sancionado con una falta ofensiva por un push-off ante el Miami Heat, apenas en los primeros minutos del primer partido de preparación de la temporada.

Shai Gilgeous-Alexander guió a la victoria al Thunder de oklahoma | AP

Shai, uno de los principales afectados

Aunque la NBA no señaló directamente a Gilgeous-Alexander al presentar sus puntos de énfasis, su nombre apareció inmediatamente en el debate debido a la frecuencia con la que utiliza el brazo libre para conseguir separación antes de atacar o lanzar.

El movimiento se volvió particularmente efectivo en el juego de Shai gracias a su manejo de balón, cambios de ritmo y capacidad para castigar desde la media distancia. La combinación le permite crear el espacio suficiente para levantarse al tiro una vez que consigue ventaja sobre su defensor.

Ahora, ese recurso podría convertirse en un arma de doble filo. Si los árbitros consideran que el contacto fue demasiado fuerte o que Shai desplazó al defensor para conseguir espacio, la posesión podría terminar en una falta ofensiva en lugar de una oportunidad de tiro.