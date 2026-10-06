Karim López muestra destellos en su debut de pretemporada con Memphis Grizzlies

Karim López durante una conferencia con Grizzlies | AP

El mexicano tuvo sus primeros minutos y aunque su participación fue breve, aportó en distintas aspectos del juego

Karim López comenzó a escribir un nuevo capítulo de su aventura en la NBA. El sonorense de 19 años entró desde la banca en el triunfo de los Memphis Grizzlies por 132-123 sobre los Atlanta Hawks y disputó ocho minutos en el primer juego de pretemporada.

Podría interesarte Basquetbol Horacio Llamas pide paciencia con Karim López en su primera temporada en la NBA

El mexicano tuvo una participación corta, pero aprovechó sus oportunidades para terminar con dos puntos, un rebote, dos robos y un bloqueo, mostrando actividad especialmente en el costado defensivo.

Karim López dejó buenas sensaciones

Los Grizzlies construyeron su victoria con una ofensiva repartida y tuvieron en GG Jackson a su mejor anotador saliendo desde la banca. El joven terminó con 14 puntos, mientras Jaylen Wells y Ty Jerome tuvieron 12 cada uno. Cameron Boozer aportó 11 unidades.

Memphis reaccionó después de perder el primer cuarto y tuvo un segundo periodo de 49 puntos que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Karim ingresó cuando el partido ya estaba en marcha y, pese a sus ocho minutos, consiguió aparecer en momentos puntuales. Sus dos robos y un bloqueo le permitieron dejar una muestra de su capacidad para generar impacto defensivo.

¿Cuándo volverá a jugar Karim López y Grizzlies?

Con este encuentro comenzó oficialmente la pretemporada de Memphis. El siguiente choque será este miércoles 7 de octubre, cuando los Grizzlies reciban al Orlando Magic en el FedExForum.

Karim López presume su uniforme con Grizzlies | Memphis Grizzlies