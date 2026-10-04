La nueva era del Miami Heat comenzó con una exhibición ofensiva y el debut de su gran figura. El conjunto de Erik Spoelstra derrotó 129-105 a los Toronto Raptors en el primer juego de pretemporada.
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Giannis Antetokounmpo fue titular y disputó únicamente 14 minutos, pero dejó señales de lo que puede aportar durante la campaña. El griego anotó nueve puntos con perfecto 3 de 3 de campo, además de cuatro rebotes y siete asistencias.
Giannis muestra su capacidad en la ofensiva
Más allá de sus puntos, la principal noticia estuvo en su capacidad para generar juego. Las siete asistencias de Antetokounmpo terminaron en triples del Heat, aprovechando la atención que provoca cuando ataca el aro.
Erik Spoelstra quedó especialmente impresionado con esa faceta y llegó a comparar su capacidad para distribuir el balón con la de un gran base. “Es un brillante creador de juego”, destacó.
El Heat tomó el control desde el primer cuarto y llegó a construir una ventaja de 21 puntos antes del descanso. Miami terminó con una ofensiva mucho más eficiente, mientras Toronto sufrió para encontrar ritmo y acierto desde el perímetro.
Klay Thompson también se estrena con Miami
El encuentro también significó el debut de Klay Thompson con el uniforme del Heat, aunque su estreno fue discreto al terminar sin puntos. El escolta formó parte del quinteto inicial junto a Giannis, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Davion Mitchell.
Otro de los hechos relevantes fue la ausencia de Kawhi Leonard, quien no vio acción para los Raptors. El equipo decidió no apresurar el regreso de su nueva estrella, por lo que su debut con Toronto tendrá que esperar.