Aunque los Memphis Grizzlies atraviesan una etapa de reconstrucción, Karim López considera que el equipo puede convertirse en una de las sorpresas de la próxima temporada de la NBA.
Karim López muestra destellos en su debut de pretemporada con Memphis Grizzlies
Karim López confía en el potencial de Memphis
Las declaraciones del mexicano fueron ofrecidas hace algunas semanas a Sports Illustrated México, antes de que los Grizzlies disputaran este lunes su primer encuentro de pretemporada, en el que López tuvo sus primeros minutos con el equipo.
“Somos un equipo bastante joven, un equipo con muchas caras nuevas, un equipo también muy bien coacheado, así que creo que son cosas que nos pueden también ayudar a construir algo muy bueno para el futuro”, explicó López.
El mexicano incluso se mostró optimista con lo que Memphis puede conseguir desde esta misma temporada.
Creo que en esta temporada podemos sorprender, podemos ser mejor de lo que se espera
López también destacó la adaptación que ha tenido con sus compañeros desde su llegada a la organización.
“Me he acoplado muy bien, ya estamos entrenando, siento buena química, buena conexión, buen rollo con todo el mundo”, señaló.
En el primer partido de pretemporada de los Grizzlies, disputado este lunes, Karim tuvo una participación de ocho minutos y terminó con 2 puntos, un rebote, dos robos y un bloqueo, dejando sus primeras estadísticas con Memphis.
El objetivo de Karim es ganarse un lugar en la NBA
Más allá de pensar únicamente en su primera temporada, López tiene claro que su objetivo es construir una carrera importante en la NBA y no conformarse simplemente con haber llegado a la liga.
“No me quiero conformar nomás con estar. Quiero ser un gran jugador, quiero ser alguien que realmente marque algo, no nomás es algo pasajero”, explicó.
El siguiente compromiso de los Grizzlies en la pretemporada será este miércoles, cuando Memphis reciba en casa al Orlando Magic, una nueva oportunidad para que Karim López continúe sumando experiencia y minutos rumbo al inicio de la temporada de la NBA.