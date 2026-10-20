Karim López toma sin presión ser el único jugador nacido en México en jugar en la NBA

Karim López tuvo acción en el primer juego de pretemporada de la NBA | NBA México

El basquetbolista sonorense destacó la motivación que representa jugar en la NBA y convertirse en un referente para las nuevas generaciones de México

Karim López vive un momento especial en su carrera con su llegada a la NBA, una oportunidad que también representa un motivo de orgullo para México. En charla con medios de comunicación mexicanos, el jugador originario de Sonora habló sobre la responsabilidad de representar a su país y la motivación que encuentra en el apoyo de la gente.

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Karim López, orgulloso de representar a México en la NBA

A unas horas de su debut de este miércoles en la temporada 2026-2027, el basquetbolista reconoció que llevar el nombre de México no significa una carga adicional, sino una experiencia que disfruta y que lo impulsa a seguir creciendo dentro de la duela.

“Es un orgullo, no hay nada de presión el poder representar a mi gente y siempre tener a alguien a quien puedan ver y puedan apoyar, es algo bonito y algo lindo”, expresó López al referirse a lo que significa convertirse en un representante mexicano en la máxima liga de basquetbol del mundo.

Karim López debutó con los Grizzlies | X @memgrizz

El sonorense también destacó que su presencia en la NBA puede convertirse en una plataforma para inspirar a otros jóvenes que sueñan con llegar al máximo nivel del deporte. Para él, demostrar que es posible alcanzar esa meta es una de las partes más importantes de esta experiencia.

“Es algo bueno, no intento poner mucha atención en el sentido de verlo como una presión, es algo bueno y un orgullo, es como una plataforma para poder impulsar a más jóvenes y que se inspiren, que todos vean que es posible”, añadió el jugador.

El apoyo de los aficionados, una motivación para seguir adelante

López reconoció que las muestras de cariño y los comentarios positivos que ha recibido por parte de los aficionados mexicanos representan un impulso importante en esta nueva etapa de su carrera. Saber que hay personas pendientes de su desempeño lo motiva a continuar trabajando y aprovechar la oportunidad.

Karim López durante una conferencia con Grizzlies | AP

“Es lindo ver que tanta gente hable bien de mí, es algo que me motiva y que me impulsa a seguir delante”, comentó el basquetbolista, quien busca responder a las expectativas con trabajo y buenas actuaciones.