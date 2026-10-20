La nueva temporada de la NBA comienza con un duelo entre Boston y Detroit, marcado por la responsabilidad de Tatum como líder de los Celtics y el estreno de Paul George tras la salida de Jaylen Brown

¡La NBA está de regreso! La temporada 2026-27 arranca este martes 20 de octubre con el enfrentamiento entre los Detroit Pistons y los Boston Celtics, que se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Little Caesars Arena. El encuentro marcará el inicio de una campaña con importantes cambios en la plantilla de Boston y nuevas expectativas para ambos equipos.

Los Celtics afrontan una nueva etapa después de intercambiar a Jaylen Brown por Paul George, una operación que terminó con una de las duplas más importantes de la franquicia en los últimos años. Ahora, Jayson Tatum tendrá que asumir una mayor responsabilidad como referente del equipo, mientras que George buscará demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

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Jayson Tatum enfrenta el reto de liderar a los Celtics sin Jaylen Brown

La salida de Jaylen Brown representa un cambio importante para Boston, que durante años encontró en la dupla formada por él y Tatum una de sus principales fortalezas. Con el movimiento de temporada baja, el protagonismo recaerá todavía más en el número 0, quien tendrá que convertirse en el líder absoluto de una plantilla que aspira a mantenerse entre los contendientes de la Conferencia Este.

Tatum llega a esta campaña después de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante los playoffs de 2025. El alero ya está disponible para competir y buscará recuperar su mejor versión, además de demostrar que puede conducir al equipo sin la presencia de su antiguo compañero.

El desafío no será únicamente estadístico. Además de mantener su producción ofensiva, Tatum tendrá que asumir un papel más importante en la conducción del vestidor y en los momentos decisivos. Su capacidad para responder a esa responsabilidad será uno de los principales temas a seguir durante la temporada.

Jayson Tatum celebrando contra Philadelphia | AP

Paul George debuta con Boston entre las dudas y las críticas

La llegada de Paul George representa una de las grandes apuestas de los Celtics para esta campaña. El veterano alero llega procedente de los Philadelphia 76ers como parte de la operación que llevó a Brown a Filadelfia, por lo que su rendimiento será observado de cerca por los aficionados y los analistas.

George, quien cumplió 36 años, busca relanzar su carrera después de dos temporadas complicadas con los Sixers, marcadas por problemas físicos y una disponibilidad irregular. Su incorporación genera expectativas, pero también interrogantes sobre su capacidad para mantenerse sano y recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los aleros más destacados de la NBA.

Paul George l X:sixers

El encuentro ante Detroit marcará el inicio de su nueva etapa en Boston, donde compartirá responsabilidades con Tatum y Derrick White. La adaptación al sistema del entrenador Joe Mazzulla será fundamental para que los Celtics encuentren química entre sus principales figuras y puedan competir por los primeros puestos del Este.

Del otro lado estarán unos Pistons que vienen de una temporada de 60 victorias y buscarán confirmar que su crecimiento no fue casualidad. Con Cade Cunningham como referente, Detroit representa una primera prueba exigente para un Boston renovado que comienza el curso con dos grandes interrogantes: cuánto puede crecer Tatum como líder y qué tanto puede aportar George a la búsqueda de un nuevo campeonato.