Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown y LeBron James encabezan una lista de incorporaciones que prometen cambiar el panorama de la próxima temporada de la NBA

Con la temporada de la NBA a punto de comenzar, el mercado de fichajes de la NBA rumbo a la temporada 2026-27 presenta movimientos significativos de cara al arranque de la temporada. Entre traspasos de estrellas y contrataciones de agentes libres, varias franquicias apostaron por reforzar sus plantillas con figuras capaces de cambiar sus aspiraciones al título.

Entre las incorporaciones más destacadas aparecen Giannis Antetokounmpo, quien llegaría al Miami Heat después de 13 temporadas con Milwaukee Bucks, y Jaylen Brown, nuevo integrante de Philadelphia 76ers. También sobresalen los movimientos de Kawhi Leonard, LaMelo Ball y LeBron James, en un mercado que promete una competencia renovada.

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¿Cuáles son los mejores movimientos de la NBA para la temporada 2026-27?

1. Giannis Antetokounmpo — Miami Heat

El movimiento que encabeza el listado es la llegada de Giannis Antetokounmpo al Miami Heat. Después de 13 campañas con Milwaukee Bucks, el ala-pívot buscaría iniciar una nueva etapa junto a Bam Adebayo y convertir a la franquicia de Florida en una contendiente en la Conferencia Este.

Giannis Antetokounmpo dejó muestra de su talento en la duela ante Toronto | AP

2. Jaylen Brown — Philadelphia 76ers

Philadelphia sumaría una figura de primer nivel con la incorporación de Jaylen Brown, procedente de Boston Celtics. El perimetral llegaría después de firmar las mejores cifras de su carrera en la temporada 2025-26, con promedios de 28.7 puntos y 6.9 rebotes por partido.

Jaylen Brown lideró el triunfo de los Celtics | AP

3. Kawhi Leonard — Toronto Raptors

El regreso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors representaría una apuesta importante para la franquicia canadiense. Su asociación con Scottie Barnes ofrecería una combinación de talento y capacidad defensiva para competir en el Este, luego de su etapa con Los Angeles Clippers.

4. LaMelo Ball — Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves reforzaría su perímetro con LaMelo Ball, quien llegaría desde Charlotte Hornets para formar una pareja explosiva con Anthony Edwards. El base buscaría aportar su visión de juego y capacidad anotadora a un equipo con aspiraciones de competir en la Conferencia Oeste.

LaMelo Ball en acción con los Charlotte Hornets | AP

5. LeBron James — Philadelphia 76ers

La posible incorporación de LeBron James a Philadelphia 76ers sería uno de los movimientos más llamativos del mercado. Después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers, el veterano llegaría como agente libre para aportar experiencia y liderazgo a un plantel con aspiraciones importantes.

6. Julius Randle — Brooklyn Nets

Brooklyn Nets apostaría por Julius Randle como una de sus principales referencias ofensivas en la pintura. El ala-pívot llegaría procedente de Minnesota Timberwolves después de registrar promedios de 21.1 puntos y 6.7 rebotes por encuentro durante la campaña 2025-26.

7. Brandon Ingram — Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers incorporarían a Brandon Ingram, quien dejaría Toronto Raptors para buscar un papel destacado en la ofensiva del equipo angelino. Su llegada representaría una alternativa para fortalecer la anotación, aunque su estado físico tras una cirugía de talón sería un factor a seguir.

8. Tyler Herro — Milwaukee Bucks

Tras la salida de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks apostaría por Tyler Herro, adquirido desde Miami Heat. El escolta podría asumir mayores responsabilidades ofensivas y liderar una nueva etapa del equipo, además de regresar a su ciudad natal.

9. Ja Morant — Portland Trail Blazers

Ja Morant cambiaría Memphis Grizzlies por Portland Trail Blazers con la intención de relanzar su carrera. El base buscaría dejar atrás las dificultades físicas y las suspensiones que han marcado sus últimas temporadas para recuperar su mejor nivel y convertirse en una pieza clave del proyecto de Portland.

Ja Morant no jugará contra los Toronto Raptors por suspensión | AP

10. Walker Kessler — Los Angeles Lakers