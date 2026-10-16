La NBA y Caliente.com.mx anunciaron una nueva alianza comercial. La casa de apuesta llega oficialmente al deporte estadounidense para ser parte del basquetbol profesional en el país. Así lo anunció Fernanda Sainz, chief commercial officer de Caliente, en un evento sin precedentes.

"Un sueño hecho realidad, patrocinadores de la NBA", expresó Fernanda Sainz, chief commercial officer de Caliente. "Además que tenemos a un jugador mexicano jugando ahí en la NBA, entonces es increíble para nosotros poder dar este paso".

"Hoy oficialmente vamos a anunciar el patrocinio que caliente le da bienvenido a otro deporte tan importante como es la NBA en México. Obviamente vamos a tener uno que podemos utilizar toda la propiedad de la NBA, todos los logos, vamos a tener eventos para todos los juegos de la NBA, obviamente para el juego de México, vamos a tener ahí lugares especiales y pues lo que sabemos, tener esta convivencia con las leyendas de la NBA y también con jugadores activos", añadió la directiva para los medios.